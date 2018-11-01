Похороны владельца "Лестера" начнутся в Бангкоке 3 ноября

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Похороны владельца "Лестера" начнутся в Бангкоке 3 ноября

Как сообщает Sky Sports, похороны владельца "Лестер Сити" Вишая Шриваддханапрабхи начнутся в Бангкоке 3 ноября.

Согласно буддийским традициям, погребение должно длится несколько дней. 2 ноября, тело Шриваддханапрабхи будет перевезено из Лестера в Бангкок.

Напомним, 27 октября возле стадиона "Лестера" разбился вертолёт владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи.

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