"Похож ли я на моего братишку?" Криштиану Роналду удивил фанатов новой прической

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию с распущенными волосами, став похожим на колумбийского полузащитника Хуана Куадрадо.

"Как вы думаете, похож ли я на моего братишку?" — написал Роналду на своей странице в Instagram.

What do you think about my look like my brother Panita ?! pic.twitter.com/OUpYQApFfT