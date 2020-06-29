"Похож ли я на моего братишку?" Криштиану Роналду удивил фанатов новой прической

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию с распущенными волосами, став похожим на колумбийского полузащитника Хуана Куадрадо.

"Как вы думаете, похож ли я на моего братишку?" — написал Роналду на своей странице в Instagram.

What do you think about my look like my brother Panita ?! pic.twitter.com/OUpYQApFfT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 29, 2020

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 32-летнего Куадрадо два забитых мяча и четыре голевые передачи в 36 поединках.

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