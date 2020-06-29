"Похож ли я на моего братишку?" Криштиану Роналду удивил фанатов новой прической
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию с распущенными волосами, став похожим на колумбийского полузащитника Хуана Куадрадо.
"Как вы думаете, похож ли я на моего братишку?" — написал Роналду на своей странице в Instagram.
What do you think about my look like my brother Panita ?! pic.twitter.com/OUpYQApFfT— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 29, 2020
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 32-летнего Куадрадо два забитых мяча и четыре голевые передачи в 36 поединках.
Не пропустите: Роналду предстал в новом стиле. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17