"Похож на перец". Внешний вид Месси испугал фанатов "Барселоны"
Болельщики "Барселоны" обеспокоены внешним видом аргентинского нападающего Лионеля Месси в отпуске.
На фотографиях в Instagram видно, что форвард очень сильно загорел на курорте.
"Он выглядит как красный болгарский перец", - написал один из фанатов.
32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за клуб он провел 687 матчей во всех турнирах, в которых забил 603 гола и отдал 242 результативные передачи. В составе каталонцев аргентинец выиграл 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, а также четыре Лиги Чемпионов.
Не пропустите: КОНМЕБОЛ определился с наказанием для Месси. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Тун" потерял лучшего бомбардира перед матчами Лиги Европы со "Спартаком"
-
Агент уругвайского хавбека выдвинул новые требования
-
1
"Похож на перец". Внешний вид Месси испугал фанатов "Барселоны"
-
"Зенит" определился с датой переговоров с Дзюбой по новому контракту
-
"Манчестер Сити" забил шесть голов китайскому клубу (видео)
-
Трое футболистов "Тоттенхэма" сыграли против 100 детей
-
"Милан" и английские клубы нацелились на защитника "Барселоны"
-
Болельщики выбрали лучшего игрока матча "Сочи" - "Зенит"
-
"Эвертон" поборется за трансфер Заа
-
Рафинья может перейти в клуб Серии А
-
"Ювентус" победил "Интер" в матче Международного кубка чемпионов
-
Мирзов определился с игроком номером, под которым будет играть в "Спартаке"
-
"Наполи" объявил о переходе хавбека сборной Северной Македонии
-
1
Де Лигт забил первый гол в составе "Ювентуса", но в свои ворота
-
"Урал" объявил о переходе Насырова
-
1
"Барселона" лидирует в Европе по числу просмотров в YouTube
-
Агент: "Кабелла не подписывал контракт с "Краснодаром"
-
1
Бэйл не перейдет в китайский клуб
-
"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"
-
"Реал" подтвердил травму колена у Асенсио
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32