"Похож на перец". Внешний вид Месси испугал фанатов "Барселоны"

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"Похож на перец". Внешний вид Месси испугал фанатов "Барселоны"

Болельщики "Барселоны" обеспокоены внешним видом аргентинского нападающего Лионеля Месси в отпуске.

На фотографиях в Instagram видно, что форвард очень сильно загорел на курорте. 

"Он выглядит как красный болгарский перец", - написал один из фанатов.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за клуб он провел 687 матчей во всех турнирах, в которых забил 603 гола и отдал 242 результативные передачи. В составе каталонцев аргентинец выиграл 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, а также четыре Лиги Чемпионов.

Не пропустите: КОНМЕБОЛ определился с наказанием для Месси. | http://soccernews.ru
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