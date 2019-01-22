Поиск самолета с Салой: в полиции сообщили подробности
Полиция острова Гернси сообщила подробности поиска самолета, на котором новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала направлялся из Франции в расположение клуба.
"Поиски продолжают один самолет и одна спасательная шлюпка. После дозаправки поиски возобновит еще один самолет. В данный момент обследовано 1155 квадратных миль. Решение о продолжении поисков будет принято на закате", – говорится в твиттере полиции острова Гернси, который расположен в проливе Ла-Манш между Великобританией и Францией.
Напомним, что 28-летний Сала вместе с пилотом вылетели на небольшом самолете вчера вечером, направляясь в Уэльс. За час до прибытия пилот запросил экстренную посадку, а затем связь с ними прервалась. По мнению руководителя поисково-спасательной операции Джона Фитцджеральда, в результате авиакатастрофы Сала и пилот не выжили.
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