Поиск самолета с Салой: в полиции сообщили подробности

Теги кардифф ситиэмилиано сала

Поиск самолета с Салой: в полиции сообщили подробности
Полиция острова Гернси сообщила подробности поиска самолета, на котором новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала направлялся из Франции в расположение клуба.

"Поиски продолжают один самолет и одна спасательная шлюпка. После дозаправки поиски возобновит еще один самолет. В данный момент обследовано 1155 квадратных миль. Решение о продолжении поисков будет принято на закате", – говорится в твиттере полиции острова Гернси, который расположен в проливе Ла-Манш между Великобританией и Францией.

Напомним, что 28-летний Сала вместе с пилотом вылетели на небольшом самолете вчера вечером, направляясь в Уэльс. За час до прибытия пилот запросил экстренную посадку, а затем связь с ними прервалась. По мнению руководителя поисково-спасательной операции Джона Фитцджеральда, в результате авиакатастрофы Сала и пилот не выжили.

Не пропустите: Мы молимся: в "Кардиффе" сделали заявление о пропавшем Сале. | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"

Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов