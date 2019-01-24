Поиски самолёта с Салой на борту: полиция выступила с новым заявлением

Полиция острова Гернси объявила о возобновлении поисково-спасательной операции в районе исчезновения самолёта с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту.

В заявлении ведомства в твиттере говорится, что поисковая группа начинает осматривать прибрежную линию отдельных Нормандских островов.

Между тем, эксперты выдвинули новую версию вероятного крушения воздушного судна. По их мнению, трагедия могла произойти из-за обледенения крыльев самолёта. Об этом свидетельствует голосовое сообщение самого футболиста в WhatsApp - он озвучил классические признаки обледенения.

Напомним, что в понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Форвард летел на частном двухместном самолёте.

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