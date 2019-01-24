Поиски самолёта с Салой на борту: полиция выступила с новым заявлением

Теги кардифф ситинантэмилиано сала

Поиски самолёта с Салой на борту: полиция выступила с новым заявлением

Полиция острова Гернси объявила о возобновлении поисково-спасательной операции в районе исчезновения самолёта с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту.

В заявлении ведомства в твиттере говорится, что поисковая группа начинает осматривать прибрежную линию отдельных Нормандских островов.

Между тем, эксперты выдвинули новую версию вероятного крушения воздушного судна. По их мнению, трагедия могла произойти из-за обледенения крыльев самолёта. Об этом свидетельствует голосовое сообщение самого футболиста в WhatsApp - он озвучил классические признаки обледенения.

Напомним, что в понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Форвард летел на частном двухместном самолёте.

Не пропустите: Беренис Шкаир - бывшая возлюбленная пропавшего Эмилиано Салы. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Подписавшие контракт с небесами. 4 игрока, ушедших на пике карьеры

Подписавшие контракт с небесами. 4 игрока, ушедших на пике карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов