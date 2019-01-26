Поиски самолёта с Салой возобновлены
Поиски самолёта с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой возобновлены, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, футболиста и пилота Дэвида Айбботсона ищут в частном порядке близкие родственники аргентинского форварда.
Семья Салы организовала поисковую операцию на пожертвования, которые уже превысили 200 тысяч евро.
Стоит отметить, что деньги переводили в том числе известные игроки. В частности, это Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Корентен Толиссо ("Бавария"), Жоффрей Кондогбиа ("Валенсия"), Демерэй Грэй ("Лестер"), Клеман Гренье ("Ренн") и многие другие.
В поисках принимают участие два судна, а также водолазы.
Напомним, что в минувший понедельник самолёт с Салой на борту исчез в районе Нормандских островов. Он летел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. Валлийский клуб заплатил за нападающего 20,5 миллионов евро.
Не пропустите: Аргентина попросила Великобританию и Францию продолжать поиски Салы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
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|Фулхэм
|22
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|Хаддерсфилд Таун
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