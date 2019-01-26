Поиски самолёта с Салой возобновлены

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Поиски самолёта с Салой возобновлены

Поиски самолёта с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой возобновлены, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, футболиста и пилота Дэвида Айбботсона ищут в частном порядке близкие родственники аргентинского форварда.

Семья Салы организовала поисковую операцию на пожертвования, которые уже превысили 200 тысяч евро.

Стоит отметить, что деньги переводили в том числе известные игроки. В частности, это Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Корентен Толиссо ("Бавария"), Жоффрей Кондогбиа ("Валенсия"), Демерэй Грэй ("Лестер"), Клеман Гренье ("Ренн") и многие другие.

В поисках принимают участие два судна, а также водолазы.

Напомним, что в минувший понедельник самолёт с Салой на борту исчез в районе Нормандских островов. Он летел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. Валлийский клуб заплатил за нападающего 20,5 миллионов евро.

Не пропустите: Аргентина попросила Великобританию и Францию продолжать поиски Салы. | http://soccernews.ru

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