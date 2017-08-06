Пока без капитана: ЦСКА принимает "Рубин"
ЦСКА – "Рубин"
Стадион: "Арена ЦСКА"
Начало матча: 17:30
Арбитр: Владислав Безбородов (С. Петербург)
Один из самых интересных матчей четвертого тура чемпионата России по футболу состоится в Москве, где ЦСКА на домашней арене примет казанский "Рубин". В прошлом туре армейцы добились убедительной победы над "СКА-Хабаровском" со счетом 2:0, а после этого обыграли греческий АЕК в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов - 1:0. "Рубин" стартовал в чемпионате с двух поражений и только в прошлом туре добыл свои первые очки, обыграв в родных стенах тульский "Арсенал" – 2:1.
Что касается травмированных, то у ЦСКА рискует пропустить матч Игорь Акинфеев, который повредил колено в матче протии АЕКа, у "Рубина" находятся в лазарете Тарас Бурлак и Ильзат Ахметов. Также стоит отметить новое подписание казанцев в лице Рагнара Сигурдссона, который ранее выступал за "Краснодар", а в стан "Рубина" игрок перешел из "Фулхэма".
Если рассматривать статистику личных встреч, то "Рубин" вот уже пять матчей подряд не может обыграть москвичей – четыре поражения и одна ничья. Более того, казанцы в этих матчах не смогли забить ни одного гола в ворота Акинфеева. Трансферная стоимость команд примерно одинаковая: состав ЦСКА оценивается в 77,9 милиионов евро, а "Рубина" в 77,0 миллионов – это четвертый и пятый показатель в чемпионате.
Интересные факты противостояния:
ЦСКА не проигрывал в 21 из последних 23 домашних матчей в чемпионате России.
В 6 из 7 последних матчей "Рубина" в Премьер-Лиге было забито 3 и более гола.
"Рубин" не может поразить ворота ЦСКА в 5 последних матчах во всех турнирах.
Ориентировочные составы на игру:
ЦСКА: Помазун, Фернандес, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Камболов, Гранат, Кудряшов, Набиуллин, Сонг, Оздоев, Цакташ, Карадениз, Азмун.
Прогноз на матч ЦСКА - "Рубин":
Фаворитом встречи являются футболисты ЦСКА. На их стороне как статистика личных встреч, так и текущие результаты, показываемые командой в текущем сезоне. Но "Рубин" постепенно находит свою игру, и Бердыев умеет давать результат против любого соперника, играя в закрытый футбол. Не стоит забывать и о недавних еврокубковых матчах армейцев, которые отняли у них немало сил.
На победу ЦСКА букмекеры предлагают коэффициент 1.50, на ничью - 3.80, на победу "Рубина" – 7,50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|12
|2
|Локомотив Москва
|4
|12
|3
|Ахмат
|4
|9
|4
|Уфа
|4
|8
|5
|Краснодар
|4
|7
|6
|Ростов
|4
|7
|7
|Рубин
|4
|6
|8
|ЦСКА Москва
|4
|6
|9
|Урал
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|4
|4
|12
|Тосно
|4
|3
|13
|Арсенал Тула
|4
|3
|14
|Анжи
|4
|3
|15
|Амкар
|4
|0
|16
|СКА Хабаровск
|4
|0