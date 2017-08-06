Пока без капитана: ЦСКА принимает "Рубин"

ЦСКА – "Рубин"

Стадион: "Арена ЦСКА"

Начало матча: 17:30

Арбитр: Владислав Безбородов (С. Петербург)

Один из самых интересных матчей четвертого тура чемпионата России по футболу состоится в Москве, где ЦСКА на домашней арене примет казанский "Рубин". В прошлом туре армейцы добились убедительной победы над "СКА-Хабаровском" со счетом 2:0, а после этого обыграли греческий АЕК в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов - 1:0. "Рубин" стартовал в чемпионате с двух поражений и только в прошлом туре добыл свои первые очки, обыграв в родных стенах тульский "Арсенал" – 2:1.

Что касается травмированных, то у ЦСКА рискует пропустить матч Игорь Акинфеев, который повредил колено в матче протии АЕКа, у "Рубина" находятся в лазарете Тарас Бурлак и Ильзат Ахметов. Также стоит отметить новое подписание казанцев в лице Рагнара Сигурдссона, который ранее выступал за "Краснодар", а в стан "Рубина" игрок перешел из "Фулхэма".

Если рассматривать статистику личных встреч, то "Рубин" вот уже пять матчей подряд не может обыграть москвичей – четыре поражения и одна ничья. Более того, казанцы в этих матчах не смогли забить ни одного гола в ворота Акинфеева. Трансферная стоимость команд примерно одинаковая: состав ЦСКА оценивается в 77,9 милиионов евро, а "Рубина" в 77,0 миллионов – это четвертый и пятый показатель в чемпионате.

Интересные факты противостояния:

ЦСКА не проигрывал в 21 из последних 23 домашних матчей в чемпионате России.

В 6 из 7 последних матчей "Рубина" в Премьер-Лиге было забито 3 и более гола.

"Рубин" не может поразить ворота ЦСКА в 5 последних матчах во всех турнирах.

Ориентировочные составы на игру:

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Камболов, Гранат, Кудряшов, Набиуллин, Сонг, Оздоев, Цакташ, Карадениз, Азмун.

Прогноз на матч ЦСКА - "Рубин":

Фаворитом встречи являются футболисты ЦСКА. На их стороне как статистика личных встреч, так и текущие результаты, показываемые командой в текущем сезоне. Но "Рубин" постепенно находит свою игру, и Бердыев умеет давать результат против любого соперника, играя в закрытый футбол. Не стоит забывать и о недавних еврокубковых матчах армейцев, которые отняли у них немало сил.

На победу ЦСКА букмекеры предлагают коэффициент 1.50, на ничью - 3.80, на победу "Рубина" – 7,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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