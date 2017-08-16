Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

"Наполи" – "Ницца"

Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Одной из самых интересных встреч последнего квалификационного раунда Лиги Чемпионов будет противостояние итальянского "Наполи" и французской "Ниццы". Бронзовый призер Лиги 1 уже прошел один раунд квалификации – по итогам двух матчей был обыгран "Аякс". Также французы успели сыграть два матча во внутреннем первенстве, хоть и не набрали в них ни единого очка. Для неаполитанцев предстоящая встреча будет первым официальным матчем в новом сезоне.

"Наполи" пока не особо активен на трансферном рынке, но, с другой стороны, Сарри удалось сохранить своих лидеров. На предсезонке бело-"голубые" выглядели достаточно неплохо, стоит отметить победу над "Баварией" со счетом 2:0. В прошедшем сезоне итальянцы дошли до 1/8 финала Лиги Чемпионов, где уступили мадридскому "Реалу".

"Ницца" – дебютант самого престижного клубного турнира Европы. Французам предстоит приложить немало усилий, чтобы пройти дальше, ведь их соперник является безоговорочным фаворитом двухматчевого противостояния. Их задача осложняется тем, что "гимнасты" не могут рассчитывать на Уэсли Снейдера и Марио Балотелли, которые пока травмированы. У "Наполи", к слову, все в строю.

Что касается трансферной стоимости команд, то состав "Наполи" оценивается в 371 миллион евро – это второй показатель в Серии А. "Ницца" по суммарной стоимости игроков занимает пятое место в Лиге 1 – 106 миллионов евро.

Интересные факты противостояния:

Неаполитанцы выиграли две последние встречи с французскими клубами.

Ранее команды между собой не встречались.

"Наполи" может в четвертый раз попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

"Ницца" впервые участвует в главном еврокубке с сезона 1959/60.

Ориентировочные составы:

"Hаполи": Рейна, Гулям, Кулибали, Максимович, Хюсай, Гамшик, Жоржиньо, Аллан, Инсинье, Кальехон, Мертенс.

"Ницца": Кардиналь, Суке, Данте, Ле Маршан, Сарр, Козьелло, Сери, Ле-Мелу, Срарфи, Сент-Максимен, Плеа.

Прогноз на матч:

Неаполитанцы безоговорочные фавориты в первом матче. Судя по букмекерским котировкам, самый ожидаемый результат – победа итальянцев с разницей в 2-3 гола. "Ницца" будет искать свои шансы на контратаках, и возможность забить у французов обязательно появится.

На победу неаполитанцев букмекеры предлагают коэффициент 1,26, на ничью – 6,10, на победу "Ниццы" – 11,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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