Пока Европа на карантине! Вспоминаем самые быстрые голы из разных футбольных турниров. Пушка из РПЛ здесь тоже есть!
Помните людей, которые пропускают начало матча в очередях при входе на стадион и приходят на свое место в районе десятой минуте? Обычно такие болельщики не пропускают никаких серьезных моментов, потому что футболисты редко отмечаются забитыми голами на первых минутах. Но иногда голы забивают даже не на первых минутах, а на первых секундах! И тогда пропустить гол могут даже те люди, которые просто отвлеклись на какую-то мелочь после стартового свистка. Пока европейские чемпионаты ушли на карантин, мы решили вспомнить самые быстрые голы из различных крупных футбольных турниров.
Самый быстрый гол в истории футбола
Автор: Демиан Мур
Время: третья секунда
Клуб (чемпионат), год: "Аделаида Сити" (чемпионат Австралии), 1995
Книга рекордов Гиннеса определяет быстрым голом в истории футбола результативный удар Демиана Мура, который поразил ворота клуба "Сидней Юнайтед" в матче чемпионата Австралии на третьей секунде. Игроки "Аделаиды Сити" развели мяч в центре поля, Мур сразу ударил по воротам – вратарь соперника подобного не ожидал, поэтому гол пропустил. С момента старта матча прошло, если быть максимально точным, 3.69 секунды. Этот гол до сих пор считают самым быстрым в истории футбола, хотя и прошло уже почти 25 лет.
Самый быстрый гол в матчах сборных
Автор: Лукас Подольски
Время: шестая секунда
Сборная, год: Германия 2013
В товарищеском матче между сборной Германии и Эквадором Лукас уже в начале матча "обокрал" одного из защитников южноамериканцев, которые пытались начать свою атаку, выскочил сразу один на один и открыл счет. Очень быстро и эффектно, Юрген Клопп явно оценил этот прессинг!
Самый быстрый гол в финалах Лиги Чемпионов
Автор: Паоло Мальдини
Время: 53-я секунда
Клуб, год: "Милан", 2005
Прежде всего Стамбульский финал 2005 вспоминают из-за нереального камбэка "Ливерпуля", который смог отыграться с 0:3 и победить "Милан" в серии пенальти. Но также этот решающий матч запомнился другим рекордом: гол Паоло Мальдини стал самым быстрым в истории финалов Лиги Чемпионов. Защитник "Милана" открыл счет на 53-й секунде матча, что казалось нереальным стартом для итальянской команды. В конце концов, болельщики "Милана" с удовольствием забыли бы об этом матче, но исторический гол Мальдини не позволяет им этого сделать.
Maldini also registered a record for something that he rarely did as a defender, score a goal. Maldini scored just 40 goals for club and country but nobody has scored a faster goal in Champions League final than Maldini’s opening effort against Liverpool back in 2005. 50 seconds pic.twitter.com/o7XiLH6vTP— #14 (@AFCTempo) September 11, 2018
Самый быстрый гол в АПЛ
Автор: Шейн Лонг
Время: седьмая секунда
Клуб (чемпионат), год: "Саутгемптон" (АПЛ), 2019
Почти двадцать лет самым быстрым голом в истории чемпионата Англии оставался результативный удар игрока "Тоттенхэма" Ледли Кинга в 2001 году. Тогда Кинг отметился на 9-й секунде, и это был единственный гол, который забивали в Англии за первые десять секунд. Все изменилось в апреле 2019: нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг отрыв счет в матче против "Уотфорда" на 7-й секунде. Лонг заблокировал вынос мяча защитником, выбежал один на один и пробил точно в ворота. "Саутгемптон" ту игру выиграть не смог, но Лонг вошел в историю.
⚽ #Video || ¡Este es el gol más rápido de la historia de la Premier League! ️— El Politiquero (@ElPolitiqueroMx) April 23, 2019
Sucedió en un partido del Southampton contra Watford en Inglaterra. Shane Long anotó el 1-0 tan solo a 7 segundos de haber iniciado el encuentro. pic.twitter.com/yuBA8FliwY
Самый быстрый гол в чемпионате США
Автор: Майк Грелла
Время: седьмая секунда
Клуб (чемпионат), год: "Нью-Йорк Ред Булл" (МЛС), 2016
Ред Булл выкупил футбольный клуб "Нью-Йорк" в 2006 году, после чего команда пять раз выигрывала Восточную конференцию и однажды доходила до финала плей-офф МЛС. Но кроме этого "Нью-Йорк Ред Булл" удалось установить другой рекорд: игроки этого клуба забили два самые быстрые голы в истории МЛС, и одни из самых быстрых голов в истории футбола. Рекордный гол по скорости принадлежит Майку Грелли: он забил на седьмой секунде игры против "Филадельфии". Ему удалось перехватить мяч после неудачной передачи соперника, и после рикошета мяч влетел в ворота. Это произошло в 2016 году – Грелли побил рекорд своего партнера по команде, который держался три года (ранее легендарный австралийский нападающий Тим Кэхилл забил на 8-ой секунде).
Самый быстрый гол в РПЛ
Автор: Эммануэль Эменике
Время: десятая секунда
Клуб (чемпионат), год: "Спартак" (РПЛ), 2012 год
Самый быстрый гол в истории чемпионатов России забил форвард "Спартака" Эммануэль Эменике 21 июля 2012 года в матче против "Алании". Сразу после стартового свистка футболисты московской команды послали мяч к центральным защитникам, откуда "ядро" сразу полетело в чужую штрафную. После скидки Дзюбы африканский форвард вышел на оперативный простор и в 2 касания пробил мяч мимо вратаря!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18