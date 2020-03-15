Пока Европа на карантине! Вспоминаем самые быстрые голы из разных футбольных турниров. Пушка из РПЛ здесь тоже есть!

Теги эммануэль эменикетим кэхилллукас подольскипаоло мальдинишейн лонг

Пока Европа на карантине! Вспоминаем самые быстрые голы из разных футбольных турниров. Пушка из РПЛ здесь тоже есть!

Помните людей, которые пропускают начало матча в очередях при входе на стадион и приходят на свое место в районе десятой минуте? Обычно такие болельщики не пропускают никаких серьезных моментов, потому что футболисты редко отмечаются забитыми голами на первых минутах. Но иногда голы забивают даже не на первых минутах, а на первых секундах! И тогда пропустить гол могут даже те люди, которые просто отвлеклись на какую-то мелочь после стартового свистка. Пока европейские чемпионаты ушли на карантин, мы решили вспомнить самые быстрые голы из различных крупных футбольных турниров.
Самый быстрый гол в истории футбола
Автор: Демиан Мур
Время: третья секунда
Клуб (чемпионат), год: "Аделаида Сити" (чемпионат Австралии), 1995
Книга рекордов Гиннеса определяет быстрым голом в истории футбола результативный удар Демиана Мура, который поразил ворота клуба "Сидней Юнайтед" в матче чемпионата Австралии на третьей секунде. Игроки "Аделаиды Сити" развели мяч в центре поля, Мур сразу ударил по воротам – вратарь соперника подобного не ожидал, поэтому гол пропустил. С момента старта матча прошло, если быть максимально точным, 3.69 секунды. Этот гол до сих пор считают самым быстрым в истории футбола, хотя и прошло уже почти 25 лет.
Самый быстрый гол в матчах сборных
Автор: Лукас Подольски
Время: шестая секунда
Сборная, год: Германия 2013
В товарищеском матче между сборной Германии и Эквадором Лукас уже в начале матча "обокрал" одного из защитников южноамериканцев, которые пытались начать свою атаку, выскочил сразу один на один и открыл счет. Очень быстро и эффектно, Юрген Клопп явно оценил этот прессинг!
Самый быстрый гол в финалах Лиги Чемпионов
Автор: Паоло Мальдини
Время: 53-я секунда
Клуб, год: "Милан", 2005
Прежде всего Стамбульский финал 2005 вспоминают из-за нереального камбэка "Ливерпуля", который смог отыграться с 0:3 и победить "Милан" в серии пенальти. Но также этот решающий матч запомнился другим рекордом: гол Паоло Мальдини стал самым быстрым в истории финалов Лиги Чемпионов. Защитник "Милана" открыл счет на 53-й секунде матча, что казалось нереальным стартом для итальянской команды. В конце концов, болельщики "Милана" с удовольствием забыли бы об этом матче, но исторический гол Мальдини не позволяет им этого сделать.

Самый быстрый гол в АПЛ
Автор: Шейн Лонг
Время: седьмая секунда
Клуб (чемпионат), год: "Саутгемптон" (АПЛ), 2019
Почти двадцать лет самым быстрым голом в истории чемпионата Англии оставался результативный удар игрока "Тоттенхэма" Ледли Кинга в 2001 году. Тогда Кинг отметился на 9-й секунде, и это был единственный гол, который забивали в Англии за первые десять секунд. Все изменилось в апреле 2019: нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг отрыв счет в матче против "Уотфорда" на 7-й секунде. Лонг заблокировал вынос мяча защитником, выбежал один на один и пробил точно в ворота. "Саутгемптон" ту игру выиграть не смог, но Лонг вошел в историю.

Самый быстрый гол в чемпионате США
Автор: Майк Грелла
Время: седьмая секунда
Клуб (чемпионат), год: "Нью-Йорк Ред Булл" (МЛС), 2016
Ред Булл выкупил футбольный клуб "Нью-Йорк" в 2006 году, после чего команда пять раз выигрывала Восточную конференцию и однажды доходила до финала плей-офф МЛС. Но кроме этого "Нью-Йорк Ред Булл" удалось установить другой рекорд: игроки этого клуба забили два самые быстрые голы в истории МЛС, и одни из самых быстрых голов в истории футбола. Рекордный гол по скорости принадлежит Майку Грелли: он забил на седьмой секунде игры против "Филадельфии". Ему удалось перехватить мяч после неудачной передачи соперника, и после рикошета мяч влетел в ворота. Это произошло в 2016 году – Грелли побил рекорд своего партнера по команде, который держался три года (ранее легендарный австралийский нападающий Тим Кэхилл забил на 8-ой секунде).

Самый быстрый гол в РПЛ

Автор: Эммануэль Эменике

Время: десятая секунда

Клуб (чемпионат), год: "Спартак" (РПЛ), 2012 год

Самый быстрый гол в истории чемпионатов России забил форвард "Спартака" Эммануэль Эменике 21 июля 2012 года в матче против "Алании". Сразу после стартового свистка футболисты московской команды послали мяч к центральным защитникам, откуда "ядро" сразу полетело в чужую штрафную. После скидки Дзюбы африканский форвард вышел на оперативный простор и в 2 касания пробил мяч мимо вратаря!
Игорь Малиенко soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой"

ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов