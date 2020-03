Пока Европа на карантине! Вспоминаем самые быстрые голы из разных футбольных турниров. Пушка из РПЛ здесь тоже есть!

Помните людей, которые пропускают начало матча в очередях при входе на стадион и приходят на свое место в районе десятой минуте? Обычно такие болельщики не пропускают никаких серьезных моментов, потому что футболисты редко отмечаются забитыми голами на первых минутах. Но иногда голы забивают даже не на первых минутах, а на первых секундах! И тогда пропустить гол могут даже те люди, которые просто отвлеклись на какую-то мелочь после стартового свистка. Пока европейские чемпионаты ушли на карантин, мы решили вспомнить самые быстрые голы из различных крупных футбольных турниров.

Самый быстрый гол в истории футбола

Автор: Демиан Мур

Время: третья секунда

Клуб (чемпионат), год: "Аделаида Сити" (чемпионат Австралии), 1995

Книга рекордов Гиннеса определяет быстрым голом в истории футбола результативный удар Демиана Мура, который поразил ворота клуба "Сидней Юнайтед" в матче чемпионата Австралии на третьей секунде. Игроки "Аделаиды Сити" развели мяч в центре поля, Мур сразу ударил по воротам – вратарь соперника подобного не ожидал, поэтому гол пропустил. С момента старта матча прошло, если быть максимально точным, 3.69 секунды. Этот гол до сих пор считают самым быстрым в истории футбола, хотя и прошло уже почти 25 лет.

Самый быстрый гол в матчах сборных

Автор: Лукас Подольски

Время: шестая секунда

Сборная, год: Германия 2013

В товарищеском матче между сборной Германии и Эквадором Лукас уже в начале матча "обокрал" одного из защитников южноамериканцев, которые пытались начать свою атаку, выскочил сразу один на один и открыл счет. Очень быстро и эффектно, Юрген Клопп явно оценил этот прессинг!

Самый быстрый гол в финалах Лиги Чемпионов

Автор: Паоло Мальдини

Время: 53-я секунда

Клуб, год: "Милан", 2005

Прежде всего Стамбульский финал 2005 вспоминают из-за нереального камбэка "Ливерпуля", который смог отыграться с 0:3 и победить "Милан" в серии пенальти. Но также этот решающий матч запомнился другим рекордом: гол Паоло Мальдини стал самым быстрым в истории финалов Лиги Чемпионов. Защитник "Милана" открыл счет на 53-й секунде матча, что казалось нереальным стартом для итальянской команды. В конце концов, болельщики "Милана" с удовольствием забыли бы об этом матче, но исторический гол Мальдини не позволяет им этого сделать.

Maldini also registered a record for something that he rarely did as a defender, score a goal. Maldini scored just 40 goals for club and country but nobody has scored a faster goal in Champions League final than Maldini’s opening effort against Liverpool back in 2005. 50 seconds pic.twitter.com/o7XiLH6vTP