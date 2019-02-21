Пока играли с "Барселоной": грабители вынесли деньги и драгоценности из домов трёх игроков "Лиона"

Во время первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Лионом" и "Барселоной" были ограблены дома трёх игроков французской команды.

Как сообщает L’Equipe, после игры Мемфис Депай, Люка Тузар и Пап Шейк Диоп обнаружили, что из их жилья преступники вынесли деньги и драгоценности.

Сумма ущерба пока не установлена. Полиция занимается расследование произошедшего.

Напомним, что "Лион" отстоял нулевую ничью в матче с "Барселоной". Ответная игра состоится 13 марта на "Камп Ноу".

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