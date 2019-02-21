Пока играли с "Барселоной": грабители вынесли деньги и драгоценности из домов трёх игроков "Лиона"
Во время первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Лионом" и "Барселоной" были ограблены дома трёх игроков французской команды.
Как сообщает L’Equipe, после игры Мемфис Депай, Люка Тузар и Пап Шейк Диоп обнаружили, что из их жилья преступники вынесли деньги и драгоценности.
Сумма ущерба пока не установлена. Полиция занимается расследование произошедшего.
Напомним, что "Лион" отстоял нулевую ничью в матче с "Барселоной". Ответная игра состоится 13 марта на "Камп Ноу".
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|24
|65
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
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|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|25
|40
|6
|Монпелье
|25
|38
|7
|Реймс
|25
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|8
|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
|25
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|25
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|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
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|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|25
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