Пока не известно, когда врача "Зенита" допустят в СИЗО к Кокорину

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Пока не известно, когда врача "Зенита" допустят в СИЗО к Кокорину

Врачи "Зенит" получил разрешение на визит в СИЗО "Бутырка" для того, чтобы провести осмотр Александра Кокорина. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, пока не известно, когда врача допустят в СИЗО.

"Да, мы получили разрешение, но ни время визита, ни сама процедура еще не определены. "Зенит" подавал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда все формальности будут улажены", - заявили в клубе.

Напомним, что Кокорин на протяжении нескольких месяцев жалуется на боли в колене. Прошлой весной спортсмен перенёс операцию в связи с разрывом крестообразных связок.

Под арестом форвард, согласно последнему решению суда, пробудет до 25 сентября.

Не пропустите: Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина| http://soccernews.ru 

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