Пока не известно, когда врача "Зенита" допустят в СИЗО к Кокорину
Врачи "Зенит" получил разрешение на визит в СИЗО "Бутырка" для того, чтобы провести осмотр Александра Кокорина. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным источника, пока не известно, когда врача допустят в СИЗО.
"Да, мы получили разрешение, но ни время визита, ни сама процедура еще не определены. "Зенит" подавал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда все формальности будут улажены", - заявили в клубе.
Напомним, что Кокорин на протяжении нескольких месяцев жалуется на боли в колене. Прошлой весной спортсмен перенёс операцию в связи с разрывом крестообразных связок.
Под арестом форвард, согласно последнему решению суда, пробудет до 25 сентября.
Не пропустите: Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Урал
|24
|30
|11
|Рубин
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13