Пока не прозвучал финальный свисток - ты не проиграл: 4 главных камбэка в истории Лиги Чемпионов

Камбэк – это особая демонстрация характера и воли к победе, забыть которую болельщики никогда не смогут. И хотя в Лиге Чемпионов никто никогда не опускал руки, некоторые матчи заняли действительно особое место на страницах футбольной истории. Игра до конца – это особое правило, соблюдение которого требуют фанаты всех клубов. И недаром, ведь в футболе случаются чудеса, для которых надо только невероятные усилия и безграничная вера в себя. Именно эти факторы ломают ход матчей и преподносят от разочарования на вершину эйфории.

"Депортиво" – "Милан" – 4:0, ЛЧ 2003/2004

1/4 финала Лиги Чемпионов в 2004 году для звездного "Милана" началась более чем удачно – домашняя победа над "Депортиво" со счетом 4:1, которая практически гарантировала "россонери" выход в полуфинал и приближение к заветному Кубка. Еще в прошлом сезоне "красно-черные", в составе которых, кстати, уже играл Шевченко, праздновали победу в турнире и имели неплохие шансы повторить подвиг. Впрочем, у команды из Ла-Коруньи ​​были несколько иные мысли по этому поводу. Несмотря на разгромное поражение и силу грозного "Милана", "Депортиво" в домашних стенах хотел показать своим фанатам, что их поддержка способна творить чудеса. В том матче у хозяев получалось все. Игроки "Милана" просто растерялись от бешеного напора, а "Депортиво" 4 раза заставил Дида вытаскивать мяч из сетки ворот, и в итоге праздновал выход в полуфинал. Испанский клуб преодолел пропасть в счете, что до этого в Лиге Чемпионов не удавалось никому.

"Милан" – "Ливерпуль" – 3:3 (2:3 в серии пенальти), финал ЛЧ 2004/2005

Ровно через год "Милану" пришлось пережить очередное падение, но в этот раз оно стало еще больнее. Первый тайм стамбульского финала проходил настолько удачно, что сама судьба настаивала на победе подопечных Карло Анчелотти. 3:0 после первого тайма – получить такой результат в финале самого престижного клубного турнира просто нереально. Настолько нереально, что, видимо, и сами игроки в это не поверили, начав поправлять гетры в конце первого тайма во время атак соперников. Но ливерпульские фанаты своим "You'll never walk alone" вселили в своих игроков невероятный дух. Джеррард и компания за каких-то 10 минут забили 3 гола и полностью переломили ход игры. Фортуна настолько отвернулась от "Милана", что даже Шевченко не сумел переиграть Дудека с метра. Этот эпизод знают, наверное, вообще все. Лотерею в серии пенальти выиграл "Ливерпуль", подарив Лиге Чемпионов незабываемую историю.

"Барселона" – ПСЖ – 6:1, ЛЧ 2016/2017

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов парижане разгромили звездную "Барселону" со счетом 4:0. ПСЖ был на ходу, поэтому казалось, что пройти в следующий этап "блаугранас" не помогут даже Месси, Суарес и Неймар. Тем более, что тренером ПСЖ был Унаи Эмери. А мы ведь помним, какая магия происходит с ним в плей-офф еврокубков. Правда теперь стало понятно, что это касается только Лиги Европы. Даже в этом сезоне Эмери вывел туда "Вильярреал". По итогу каталонцы показали, что на "Камп Ноу" фанаты "блаугранас" должны видеть только славные моменты команды. "Барселона" в родных стенах устроила настоящую голевую феерию, а гол Кавани на чужом поле (после него "Барса", казалось, уже не встанет) только добавил вкуса такому важном гола Серхи Роберто на последних минутах матча. "Барселона" показала, что, кроме красивого футбола, способна проявить бойцовский характер. В следующем раунде она, правда, вылетела от "Юве", но это уже совсем другая история.

"Ливерпуль" – "Барселона" – 4:0, ЛЧ 2018/2019

Первый матч на "Камп Ноу" принес фанатам мерсисайдцев горькое разочарование. Команда уступила 0:3 и не смогла забить такой важный выездной гол. Да еще и на последних минутах команда Вальверде откровенно простила подопечных Клоппа и не забила четвертый мяч. Но "Энфилд" – это поле настоящей футбольной сказки, которое способно спустить с небес на землю даже "Барселону". Харизма Юргена Клоппа и горячая вера болельщиков помогли "Ливерпулю" поиздеваться над своими соперниками за счет разгромного счета и продолжить свой путь к заветному трофею. Его "красные" и взяли, одолев в финале "Тоттенхэм".

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников