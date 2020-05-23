Пока "Ньюкасл" пытаются сделать новым "денежным мешком", болельщики вспоминают сезон 1995/96. "Сороки" проиграли титул АПЛ, имея 12 очков отрыва

Сегодняшний "Ньюкасл" – бледная тень себя прежнего. Команда плетется в середине таблицы АПЛ, а владелец чихать на нее хотел. Единственное светлое пятно в новейшей истории – 5-я ступенька турнирной таблицы в сезоне 2011/12. Но и эта команда даже близко не напоминала ту, что была грозой Премьер-лиги в 90-х. Сейчас болельщики "Ньюкасла" с теплом в сердце вспоминают сезон 1995/96, когда "сороки" под руководством невероятного Кевина Кигана едва не выиграли чемпионат. Правда, тогда никому не было весело! Как Ньюкасл стал главным неудачником года, но влюбил в себя миллионы болельщиков?

Кевин Киган – легендарный тренер, которого не найдешь в топе лучших!

Главная причина прорыва "сорок" – Кевин Киган. Англичанин принял команду в 1992 году, когда та находилась в Первом дивизионе (нынче – Чемпионшип). Специалист поднял ее в элиту, а уже в сезоне 1993/94 занял третье место АПЛ. Это была чисто тренерская команда, из звезд команда имела лишь ветерана Питера Бирдсли. Подобный трюк когда-то провернул Брайан Клаф в "Дерби Каунти" и "Ноттингем Форест". Главная черта обоих специалистов – уверенность в себе и в своих подопечных. Он не особенно нуждался в готовых звездах, потому что мог создать их самостоятельно. Энди Коул, Ли Кларк, Джон Бересфорд, Кот Гиллеспи, Шака Хислоп – их раскрыл именно Киган.

Атака круче, чем у Клоппа

Зимой 1995 "Ньюкасл" продал в "Манчестер Юнайтед" Энди Коула. На его место перед стартом нового сезона "сороки" подписали страйкера "Куинз Парк Рейнджерс" Леса Фердинанда. Вместе с ним на Сент-Джеймс Парк приехала и звезда ПСЖ Жинола. А еще команду пополнят форвард Фаустино Асприлья и хавбек Дэвид Бетти. Киган использовал атакующую схему 4-4-2 с Фердинандом и Бирдсли впереди. Команда активно применяла фланги но не стеснялась верховых подач – настоящий британский футбол. Крыльями "сорок" стали Гиллеспи и Жинола, тогда как мозговым центром были Ли и Кларк. Игроки очень высоко прессинговали своего соперника и заставляли оборону ошибаться. "Ньюкасл" играл в открытый футбол, но одновременно с этим пытался задушить оппонента на его половине поля. Ни один матч с участием команды Кигана в АПЛ не завершился со счетом 0:0. Самое главное – у команды был характер. Например, домашнем поединке с "Ливерпулем" счет долгое время держался равным, однако "Ньюкасл" продолжал идти вперед, и после удара Ли голкипер мерсисайдцев Дэвид Джеймс неудачно отбил мяч перед собой, чем воспользовался Уотсон. В матче с "Лидсом" "сороки" горели 0:1, но команда продолжала давить на ворота "павлинов", и в итоге Ли продемонстрировал великолепный дриблинг и поразил левый угол ворот, а затем защита гостей проспала Бирдсли, и тот вколотил победный гол. Уже зимой "Ньюкасл" имел преимущество над "Манчестер Юнайтед" в 12 очков и едва ли не все считали, что банда Кигана впервые за 69 лет получит титул чемпиона Англии. Еще 4 сезона назад он спас команду от вылета в третий дивизион, а уже сейчас может взять "золото" АПЛ. Правда, сказка длилась недолго!

Когда что-то пошло не так!

Во второй половине сезона дела "Ньюкасла" пошли не лучшим образом. Поражения от "Челси", "Вест Хэма" и ничья с "Манчестер Сити" сократили отрыв от второго места до 4 очков. А в следующем туре подопечные Кигана принимали именно "Юнайтед". Это был матч, который, по словам Бирдсли, решил судьбу сезона. "Ньюкасл" давил на ворота Шмейхеля весь первый тайм, но датский голкипер был лучшей версией самого себя. Если бы не он, "сороки" разнесли бы "красных дьяволов" еще до перерыва. "Ньюкасл" играл очень уверенно, казалось, гол был вопросом времени. Но после перерыва подопечные Кигана стали сами не своими. "Манчестер Юнайтед" пошел вперед, и все решил гол Эрика Кантона. Для "сорок" этот поединок подытожил весь сезон – яркая первая часть и бледная друга. Позже "Манчестер Юнайтед" обойдет "Ньюкасл" в турнирной таблице АПЛ, а Алекс Фергюсон успеет "подколоть" Кигана и команду. Когда "Ньюкасл" с огромным трудом победил "Лидс", шотландец заявил: "Игроки "Лидса" могли так сильно не напрягаться, ведь "Ньюкасл" – не "Манчестер Юнайтед". Этот комментарий разозлил Кевина, и тот выдал свой знаменитый спич. Его суть такова: "Мое уважение к Фергюсону исчезло, когда он это сказал. Вы можете ему передать, если смотрите это сейчас, что мы до сих пор боремся за титул, и Фергюсону надо будет ехать в "Мидлсбро". Честно скажу, если мы обойдем их, я буду в восторге". Что это было: просто шквал эмоций, способ мотивировать своих подопечных, или скрытая капитуляция? Киган попал на "крючок" Фергюсона и не сдержал эмоций. Тем более бессмысленно специалист выглядел, когда в последнем туре "сороки" расписали ничью с "Тоттенхэмом" и проиграли борьбу за чемпионство.

Чемпионы в головах и сердцах!

"Ньюкасл" захватывал болельщиков своим ярким атакующим футболом, команда была очень близка к титулу, но весной все растеряла. "Сороки" проиграли психологическую войну самим себе, а еще от них банально отвернулась фортуна. Киган наладил прекрасные отношения со своей командой, игроки хотели играть для тренера. "Мы были готовы прыгнуть с Тайнского моста ради него", – сказал Бирдсли, вспоминая тот самый сезон. Для сторонников "сорок" чемпионат 1995/96 стал хоть и горькой, однако радостью. Они не выиграли титул, но наконец команда поднялась настолько высоко. Кевин Киган заставил болельщиков поверить в свою команду впервые за долгие десятилетия. Эта история не завершилась хэппи-эндом, но "Ньюкасл" влюбил в себя миллионы фанатов по всему миру!