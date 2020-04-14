"Покажи свои медали". Погба поругался с легендой "Ливерпуля"

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"Покажи свои медали". Погба поругался с легендой "Ливерпуля"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вступил в конфронтацию с бывшим игроком "Ливерпуля" Грэмом Сунессом.

Несколько дней назад француз отвечая на критику со стороны Сунесса, сказал, что не знает такого футболиста.

В ответ на это Сунесс заявил следующее: "На ум приходит самая старая футбольная мудрость - покажи свои медали".

Стоит отметить, что Сунесс завоевал 19 трофеев в своей клубной карьере. Наиболее значимыми из них являются пять титулов чемпиона Англии и три победы в Кубке чемпионов. Погба выиграл 11 трофеев с "Ювентусом" (четыре раза чемпионат Италии), а также стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году.

Не пропустите: Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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