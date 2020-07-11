Покер Антонио и дубль Дини: "Вест Хэм" и "Уотфорд" добились побед в 35-м туре АПЛ

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Покер Антонио и дубль Дини: "Вест Хэм" и "Уотфорд" добились побед в 35-м туре АПЛ

В рамках 35-го тура АПЛ состоялись два субботних матча.

"Вест Хэм" на выезде уничтожил "Уотфорд" благодаря покеру 30-летнего хавбека Майкла Антонио

В другой игре "Уотфорд" на своём поле одержал волевую победу над "Ньюкаслом" со счётом 2:1. Дубль в активе капитана "шершней" Троя Дини.

"Норвич" - "Вест Хэм" - 0:4

Голы: 0:1 – 11 Антонио, 0:2 – 45 Антонио, 0:3 – 54 Антонио, 0:4 – 74 Антонио.

"Норвич": Крул, Клозе, Ааронс, Годфри, Льюис, Штиперманн (Кэнтуэлл, 69), Буэндиа (Рупп, 70), Эрнандес (Мартин, 70), Тетти, Вранчич (Маклин, 78), Пукки (Ида, 69).

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна (Бальбуэна, 87), Фредерикс, Диоп, Антонио (Аллер, 78), Райс, Форнальс (Масуаку, 83), Нобл (Уилшер, 77), Боуэн (Ярмоленко, 83), Соучек.

 

"Уотфорд" - "Ньюкасл" - 2:1

Голы: 0:1 – 23 Гэйл, 1:1 – 52, пенальти Дини, 2:1 – 82, пенальти Дини.

"Уотфорд": Фостер, Кабаселе, Фемения, Доусон, Мазина, Дукуре, Капу, Хьюз, Сарр, Дини (Клеверли, 85), Уэлбек (Грэй, 90).

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс (Лазаро, 87), Фернандес, Роуз (Крафт, 79), Шер, Ритчи (Жоэлинтон, 72), Сен-Максимен, Альмирон, Шелви, Манкильо, Гэйл (Бенталеб, 78).

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