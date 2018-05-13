Покер Ерохина принес "Зениту" победу над СКА, "Локомотив" в ранге чемпиона проиграл "Арсеналу"
Завершились три матча 30-го тура чемпионата России. "Зенит" на своем поле уничтожил "СКА-Хабаровск", причем четыре мяча забил Александр Ерохин. Тульский "Арсенал" дома победил нового чемпиона страны "Локомотив", а "Краснодар" упустил победу над "Рубином", но сохранил четвертое место.
"Зенит" – "СКА-Хабаровск" - 6:0 (3:0)
Голы: Дриусси, 6 - 1:0, Заболотный, 21 - 2:0, Ерохин, 38 - 3:0, Ерохин, 49 - 4:0, Ерохин, 60 - 5:0, Ерохин, 78 - 6:0
"Зенит": Бабурин, Мевля, Кришито (Скроботов, 87), Смольников, Кузяев, Ерохин, Ригони, Паредес, Жирков (Набиуллин, 67), Заболотный, Дриусси (Оздоев, 61).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Гришко, Пуцко, Наваловский (Максименко, 70), Черевко, Савичев, Димидко (Казанков, 46), Федотов (Никифоров, 84), Самсонов, Канунников, Кабутов.
"Арсенал" Тула – "Локомотив" - 2:0 (1:0)
Голы: Дзюба, 29 - 1:0, Берхамов, 90 - 2:0
"Арсенал": Левашов, Сунзу (Денисов, 87), Альварес, Хагуш, Беляев, Ткачев, Горбатенко (Ивакин, 90), Александров, Берхамов, Кангва, Дзюба.
"Локомотив": Коченков, Ротенберг (Лысов, 64), Кверквелия, Денисов (Рыбус, 65), Миранчук (Миранчук, 46), Михалик, Тарасов, Баринов, Фернандеш, Ари, Эдер.
Удаление: Кверквелия (86).
"Краснодар" – "Рубин" - 1:1 (0:0)
Голы: Мамаев, 56 - 1:0, Азмун, 87 - 1:1
"Краснодар": Крицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Шишкин, 66), Газинский, Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 73), Вандерсон (Каборе, 79), Смолов.
"Рубин": Джанаев (Рыжиков, 83), Навас (Гранат, 11), Устинов, Кудряшов, Камболов (Сорокин, 46), Нобоа, Энаке, Попов, Могилевец, Коновалов, Азмун.
Не пропустите: ЦСКА обыграл "Анжи" и закончил сезон на втором месте. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ
-
Сумасшедшая перестрелка в Валенсии: "Леванте" нанес первое поражение "Барселоне"
-
Турин снова чемпион! "Ювентус" играет вничью с "Ромой"
-
Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"
-
"Ливерпуль" разгромил "Брайтон" и гарантировал себе место в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"
-
Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"
-
Гамейро: "Уход Гризманна будет потерей для "Атлетико"
-
Анчелотти готов возглавить итальянский топ-клуб
-
Сенников: "В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо"
-
Абрамович сократит свои расходы на "Челси"
-
Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето
-
"Интер" возобновил интерес к основному хавбеку "Атлетико"
-
Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака
-
Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"
-
В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставника
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Неймар: "Сейчас не время говорить о трансферах"
-
Бабаев: "Хотим, чтобы Березуцкие и Игнашевич остались с нами еще на сезон"
-
В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников
-
Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции
-
Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"
-
"Локомотив" установил антирекорд чемпионата России
-
Аллегри: "Если меня не уволят, останусь в "Ювентусе" и на следующий сезон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13