Покер Ерохина принес "Зениту" победу над СКА, "Локомотив" в ранге чемпиона проиграл "Арсеналу"

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Покер Ерохина принес "Зениту" победу над СКА, "Локомотив" в ранге чемпиона проиграл "Арсеналу"

Завершились три матча 30-го тура чемпионата России. "Зенит" на своем поле уничтожил "СКА-Хабаровск", причем четыре мяча забил Александр Ерохин. Тульский "Арсенал" дома победил нового чемпиона страны "Локомотив", а "Краснодар" упустил победу над "Рубином", но сохранил четвертое место.

"Зенит" – "СКА-Хабаровск" - 6:0 (3:0)
Голы: Дриусси, 6 - 1:0, Заболотный, 21 - 2:0, Ерохин, 38 - 3:0, Ерохин, 49 - 4:0, Ерохин, 60 - 5:0, Ерохин, 78 - 6:0

"Зенит": Бабурин, Мевля, Кришито (Скроботов, 87), Смольников, Кузяев, Ерохин, Ригони, Паредес, Жирков (Набиуллин, 67), Заболотный, Дриусси (Оздоев, 61).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Гришко, Пуцко, Наваловский (Максименко, 70), Черевко, Савичев, Димидко (Казанков, 46), Федотов (Никифоров, 84), Самсонов, Канунников, Кабутов.

"Арсенал" Тула – "Локомотив" - 2:0 (1:0)
Голы: Дзюба, 29 - 1:0, Берхамов, 90 - 2:0

"Арсенал": Левашов, Сунзу (Денисов, 87), Альварес, Хагуш, Беляев, Ткачев, Горбатенко (Ивакин, 90), Александров, Берхамов, Кангва, Дзюба.

"Локомотив": Коченков, Ротенберг (Лысов, 64), Кверквелия, Денисов (Рыбус, 65), Миранчук (Миранчук, 46), Михалик, Тарасов, Баринов, Фернандеш, Ари, Эдер.

Удаление: Кверквелия (86).

"Краснодар" – "Рубин" - 1:1 (0:0)
Голы: Мамаев, 56 - 1:0, Азмун, 87 - 1:1

"Краснодар": Крицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Шишкин, 66), Газинский, Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 73), Вандерсон (Каборе, 79), Смолов.

"Рубин": Джанаев (Рыжиков, 83), Навас (Гранат, 11), Устинов, Кудряшов, Камболов (Сорокин, 46), Нобоа, Энаке, Попов, Могилевец, Коновалов, Азмун.

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Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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