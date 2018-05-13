Покер Ерохина принес "Зениту" победу над СКА, "Локомотив" в ранге чемпиона проиграл "Арсеналу"

Завершились три матча 30-го тура чемпионата России. "Зенит" на своем поле уничтожил "СКА-Хабаровск", причем четыре мяча забил Александр Ерохин. Тульский "Арсенал" дома победил нового чемпиона страны "Локомотив", а "Краснодар" упустил победу над "Рубином", но сохранил четвертое место.

"Зенит" – "СКА-Хабаровск" - 6:0 (3:0)

Голы: Дриусси, 6 - 1:0, Заболотный, 21 - 2:0, Ерохин, 38 - 3:0, Ерохин, 49 - 4:0, Ерохин, 60 - 5:0, Ерохин, 78 - 6:0

"Зенит": Бабурин, Мевля, Кришито (Скроботов, 87), Смольников, Кузяев, Ерохин, Ригони, Паредес, Жирков (Набиуллин, 67), Заболотный, Дриусси (Оздоев, 61).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Гришко, Пуцко, Наваловский (Максименко, 70), Черевко, Савичев, Димидко (Казанков, 46), Федотов (Никифоров, 84), Самсонов, Канунников, Кабутов.

"Арсенал" Тула – "Локомотив" - 2:0 (1:0)

Голы: Дзюба, 29 - 1:0, Берхамов, 90 - 2:0

"Арсенал": Левашов, Сунзу (Денисов, 87), Альварес, Хагуш, Беляев, Ткачев, Горбатенко (Ивакин, 90), Александров, Берхамов, Кангва, Дзюба.

"Локомотив": Коченков, Ротенберг (Лысов, 64), Кверквелия, Денисов (Рыбус, 65), Миранчук (Миранчук, 46), Михалик, Тарасов, Баринов, Фернандеш, Ари, Эдер.

Удаление: Кверквелия (86).

"Краснодар" – "Рубин" - 1:1 (0:0)

Голы: Мамаев, 56 - 1:0, Азмун, 87 - 1:1

"Краснодар": Крицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Шишкин, 66), Газинский, Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 73), Вандерсон (Каборе, 79), Смолов.

"Рубин": Джанаев (Рыжиков, 83), Навас (Гранат, 11), Устинов, Кудряшов, Камболов (Сорокин, 46), Нобоа, Энаке, Попов, Могилевец, Коновалов, Азмун.

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