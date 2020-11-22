Покер Холанда принес дортмундской "Боруссии" победу над "Гертой"

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Покер Холанда принес дортмундской "Боруссии" победу над "Гертой"

В матче 8-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила берлинскую "Герту" со счетом 5:2. Победу "шмелям" принес покер Эрлинга Холанда и гол Рафаэла Геррейру. В составе хозяев дублем отметился Матеус Кунья.

"Боруссия" вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от лидирующей "Баварии" на одно очко. "Герта" осталась на 13-й позиции.

"Герта" Берлин – "Боруссия" Дортмунд - 2:5 (1:0)
Голы: Матеус Кунья, 33 - 1:0, Холанд, 47 - 1:1, Холанд, 49 - 1:2, Холанд, 62 - 1:3, Геррейру, 70 - 2:3, Матеус Кунья, 79 (с пенальти) - 2:4, Холанд, 81 - 2:5

"Герта": Шволов, Пекарик, Альдерете, Платтенхардт, Штарк, Гендузи, Дарида (Левен, 76), Лукебакио (Лекки, 75), Боята, Пионтек (Нганкам, 76), Матеус Кунья.

"Боруссия" Д: Бюрки, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дауд (Беллингем, 62), Джан (Пишчек, 76), Брандт, Витцель, Ройс (Рейна, 77), Холанд.

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