Покер Икарди принес "Интеру" крупную победу над "Сампдорией"
В матче 29-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде уничтожил "Сампдорию". Победу миланцев принес Мауро Икарди, забивший четыре мяча. Еще один гол на счету Ивана Перишича. После этого поединка "Интер" поднялся на четвертое место в Серии А, "Сампдория" осталась на седьмой позиции.
"Сампдория" – "Интер" - 0:5 (0:4)
Голы: Перишич, 26 - 0:1, Икарди, 30 (с пенальти) - 0:2, Икарди, 31 - 0:3, Икарди, 44 - 0:4, Икарди, 51 - 0:5
"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Мурру, Берешиньски (Верре, 34), Феррари, Баррето (Реджини, 54), Торрейра, Рамирес (Капрари, 50), Прат, Сапата, Куальярелла.
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Миранда, Брозович, Гальярдини, Рафинья (Валеро, 80), Кандрева (Весино, 78), Перишич, Икарди (Эдер, 66).
Не пропустите: Икарди стам пятым аргентинцем, забившим 100 голов в Серии А. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|75
|2
|Наполи
|29
|73
|3
|Рома
|29
|59
|4
|Интер Милан
|28
|55
|5
|Лацио
|29
|54
|6
|Милан
|28
|50
|7
|Аталанта
|28
|44
|8
|Сампдория
|28
|44
|9
|Фиорентина
|28
|41
|10
|Торино
|28
|36
|11
|Болонья
|29
|34
|12
|Удинезе
|28
|33
|13
|Дженоа
|28
|30
|14
|Кальяри
|28
|29
|15
|Сассуоло
|28
|27
|16
|Кьево
|28
|25
|17
|СПАЛ
|29
|25
|18
|Кротоне
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|28
|22
|20
|Беневенто
|28
|10