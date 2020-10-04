Покер Левандовски принес "Баварии" победу над "Гертой"

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Покер Левандовски принес "Баварии" победу над "Гертой"

В матче 3-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с берлинской "Гертой" со счетом 3:3. Мюнхенцы к началу второго тайма повели с преимуществом в два мяча благодаря дублю Роберта Левандовски, но "Герта" сумела восстановить равновесие, отличились Джон Кордоба и Матеус Кунья. Левандовски вновь вывел "Баварию" вперед, но гости вновь сравняли счет, отличился Джессика Нганкама. Впрочем, победу "Баварии" принес все тот же Левандовски, который забил в компенсированное время с пенальти.

"Бавария" Мюнхен - "Герта" Берлин - 4:3 (1:0)
Голы: Левандовски, 40 - 1:0, Левандовски, 51 - 2:0, Кордоба, 59 - 2:1, Матеус Кунья, 71 - 2:2, Левандовски, 85 - 3:2, Нганкам, 88 - 3:3, Левандовски, 90+2 (с пенальти) - 4:3

"Бавария": Нойер, Люка Эрнандес (Мусиала, 65), Боатенг, Алаба, Дэвис, Мюллер, Горетцка, Гнабри, Киммих (Толиссо, 65), Ричардс (Павар, 65), Левандовски.

"Герта": Шволов, Миттельштедт, Штарк, Пекарик, Боята, Дарида, Тузар, Лукебакио (Нганкам, 87), Зефейк (Пионтек, 68), Матеус Кунья, Кордоба.

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