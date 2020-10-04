Покер Левандовски принес "Баварии" победу над "Гертой"
В матче 3-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с берлинской "Гертой" со счетом 3:3. Мюнхенцы к началу второго тайма повели с преимуществом в два мяча благодаря дублю Роберта Левандовски, но "Герта" сумела восстановить равновесие, отличились Джон Кордоба и Матеус Кунья. Левандовски вновь вывел "Баварию" вперед, но гости вновь сравняли счет, отличился Джессика Нганкама. Впрочем, победу "Баварии" принес все тот же Левандовски, который забил в компенсированное время с пенальти.
"Бавария" Мюнхен - "Герта" Берлин - 4:3 (1:0)
Голы: Левандовски, 40 - 1:0, Левандовски, 51 - 2:0, Кордоба, 59 - 2:1, Матеус Кунья, 71 - 2:2, Левандовски, 85 - 3:2, Нганкам, 88 - 3:3, Левандовски, 90+2 (с пенальти) - 4:3
"Бавария": Нойер, Люка Эрнандес (Мусиала, 65), Боатенг, Алаба, Дэвис, Мюллер, Горетцка, Гнабри, Киммих (Толиссо, 65), Ричардс (Павар, 65), Левандовски.
"Герта": Шволов, Миттельштедт, Штарк, Пекарик, Боята, Дарида, Тузар, Лукебакио (Нганкам, 87), Зефейк (Пионтек, 68), Матеус Кунья, Кордоба.
Не пропустите: "Бавария" подписала испанского хавбека. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Милан" одержал 3-ю победу подряд в Серии А и возглавил лидера
-
Покер Левандовски принес "Баварии" победу над "Гертой"
-
Валерий Карпин рассказал, за что его удалили после завершения матча "Сочи" - "Ростов"
-
Московское "Динамо" может возглавить немецкий тренер
-
"Тоттенхэм" уничтожил "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"
-
"Ренн" упустил победу над "Реймсом", но сумел возглавить Лигу 1
-
"Бавария" подписала испанского хавбека
-
"Милан" объявил о переходе защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Валерий Карпин был удален после завершения матча "Сочи" - "Ростов"
-
"Шахтер" и "Динамо" синхронно потеряли очки в чемпионате Украины
-
"Реал" одержал тяжелую победу над "Леванте" и вышел на 1-е место
-
АЗ упустил победу над "Спартой", выиграя с разницей в 4 мяча
-
Комличенко вызван в сборную России вместо Смолова
-
"Рубин" упустил победу над "Ахматом"
-
"Сочи" обыграл "Ростов" благодаря дублю Заболотного
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер защитника сборной Бразилии
-
"Интер" упустил победу над "Лацио"
-
"Монако" Головина потерпел второе поражение в сезоне в Лиге 1
-
"Арсенал" победил "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ
-
В "Химках" оценили дебют Глушакова и Мирзова в матче с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20