Покер Локадии помог ПСВ добыть выездную победу со счетом 7:1 над "Утрехтом"

В матче 6-го тура голландской Эредевизи эйндховенский ПСВ на выезде со счетом 7:1 разгромил "Утрехт". Эта победа позволила подопечным Филиппа Коку выйти в единоличные лидеры чемпионата.

"Утрехт" - ПСВ - 1:7

Голы: Локадия, 15 - 0:1, Лабьяд, 21 - 1:1, Лосано, 40 - 1:2, Локадия, 49 - 1:3, Локадия, 68 - 1:4, Ван Гинкел, 80 - 1:5 (пенальти), Локадия, 85 - 1:6 (пенальти), Бергвейн, 90 - 1:7.

Удаление: Трупе, 84 ("Утрехт").

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