Покер Локадии помог ПСВ добыть выездную победу со счетом 7:1 над "Утрехтом"

Теги утрехтпсв

Покер Локадии помог ПСВ добыть выездную победу со счетом 7:1 над "Утрехтом"В матче 6-го тура голландской Эредевизи эйндховенский ПСВ на выезде со счетом 7:1 разгромил "Утрехт". Эта победа позволила подопечным Филиппа Коку выйти в единоличные лидеры чемпионата.

"Утрехт" - ПСВ - 1:7

Голы: Локадия, 15 - 0:1, Лабьяд, 21 - 1:1, Лосано, 40 - 1:2, Локадия, 49 - 1:3, Локадия, 68 - 1:4, Ван Гинкел, 80 - 1:5 (пенальти), Локадия, 85 - 1:6 (пенальти), Бергвейн, 90 - 1:7.

Удаление: Трупе, 84 ("Утрехт").

Не пропустите: Барбара Палвин - возможно, новая девушка Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Путь наверх: "Арсенал" принимает "Вест Бромвич" на "Эмирейтс"

Путь наверх: "Арсенал" принимает "Вест Бромвич" на "Эмирейтс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 6 15
2 Херенвен 6 14
3 АЗ 5 12
4 Фейеноорд 6 12
5 Витесс 5 10
6 Аякс 5 10
7 Зволле 5 10
8 Утрехт 6 9
9 ВВВ Венло 5 8
10 Хераклес 6 8
11 НАК Бреда 6 7
12 АДО Ден Хааг 6 7
13 Гронинген 5 5
14 Спарта Роттердам 6 5
15 Эксельсиор 5 4
16 Твенте 5 3
17 Виллем II 6 3
18 Рода ЮК 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов