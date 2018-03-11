Покер Плеа помог "Ницце" разгромить в гостях "Генгам"

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Покер Плеа помог "Ницце" разгромить в гостях "Генгам"В матче 29-го тура французской Лиги 1, "Ницца" в гостях разгромила "Генгам".

"Генгам" - "Ницца" - 2:5

Голы: Гренье, 9 - 1:0 (пенальти), Плеа, 24 - 1:1, Плеа, 47 - 1:2, Плеа, 58 - 1:3, Марлон, 83 - 2:3 (автогол), Срарфи, 86 - 2:4, Плеа, 90+2 - 2:5.

"Ницца": Бенитес, Бернер (Суке, 73), Марлон, Данте, Ле Маршан, Сери, Леес-Мелу, Киприен, Сако (Сарр, 86), Плеа, Сен-Максимен (Срарфи, 79).

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Метц". | soccernews.ru

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