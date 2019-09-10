Покер Роналду помог сборной Португалии обыграть Литву

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Покер Роналду помог сборной Португалии обыграть Литву

Сборная Португалии обыграла Литву в рамках отбора на Евро-2020.

Победу португальцам помог принести нападающий Криштиану Роналду.

Литва - Португалия - 1:5 (1:1)

Голы: Роналду, (пенальти) 7 - 0:1, Андрюшкявичюс, 28 - 1:1, Роналду, 61 - 1:2, Роналду, 65 - 1:3, Роналду, 76 - 1:4, Вильям Карвалью, 90 - 1:5.

Литва: Шеткус, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс, Паленис, Миколюнас, Шимкус, Воробьев, Вербицкас (Казлаускас, 77), Сливка, Куклис (Жулпа, 69), Лаукжямис (Петравичюс, 66).

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Диаш, Фонте, Геррейру, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Рафа Силва, 56), Бернарду Силва (Пицци, 89), Рубен Невеш, Жоау Феликс, Роналду (Гедеш, 79).

11 октября сборная Португалии встретится с Люксембургом в рамках 7-го тура отборочного раунда на Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).

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