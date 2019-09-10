Покер Роналду помог сборной Португалии обыграть Литву
Сборная Португалии обыграла Литву в рамках отбора на Евро-2020.
Победу португальцам помог принести нападающий Криштиану Роналду.
Литва - Португалия - 1:5 (1:1)
Голы: Роналду, (пенальти) 7 - 0:1, Андрюшкявичюс, 28 - 1:1, Роналду, 61 - 1:2, Роналду, 65 - 1:3, Роналду, 76 - 1:4, Вильям Карвалью, 90 - 1:5.
Литва: Шеткус, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс, Паленис, Миколюнас, Шимкус, Воробьев, Вербицкас (Казлаускас, 77), Сливка, Куклис (Жулпа, 69), Лаукжямис (Петравичюс, 66).
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Диаш, Фонте, Геррейру, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Рафа Силва, 56), Бернарду Силва (Пицци, 89), Рубен Невеш, Жоау Феликс, Роналду (Гедеш, 79).
11 октября сборная Португалии встретится с Люксембургом в рамках 7-го тура отборочного раунда на Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).
Не пропустите: Месси опередил Роналду в рейтинге игроков FIFA 20. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ирландия переиграла Болгарию в товарищеском матче
-
Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020
-
Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче
-
Англия обыграла Косово, команды забили восемь голов на двоих
-
Покер Роналду помог сборной Португалии обыграть Литву
-
Бекхэм предложил Месси продолжить карьеру в "Интер Майами"
-
"Челси" нацелился на игрока "Ниццы"
-
Эдерсон заявил, что Алиссон заслуживает звания "Вратарь года"
-
1
Стерлинг забил 8 голов в 7 последних матчах за "Манчестер Сити" и сборную Англии
-
1
Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией
-
1
Мхитарян заявил, что не был счастлив в Англии
-
1
Роналду проводит 160-й матч за сборную Португалии
-
Игрок "Интера" Мартинес прокомментировал переход Икарди в ПСЖ
-
Бернардески может покинуть "Ювентус" этой зимой
-
Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА
-
"Монако" предложил Ариедо Брайде стать спортивным директором клуба
-
Брат Погба рассказал, с кем Поль обсуждал свой возможный переход в Примеру
-
Форвард "Крыльев Советов" Соболев заявил, что мечтает играть в АПЛ
-
1
Пике хочет пригласить игроков "Барселоны", "Реала" и "Атлетико" на Кубок Дэвиса
-
1
На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели дело
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3