Покер Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" крупную победу над "Саутгемптоном"

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Саутгемптон" со счетом 5:2. Победу "шпорам" принес Сон Хын Мин, который сделал покер, а также гол Харри Кейна. В составе "святых" дублем отличился Данни Ингз.

"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" - 2:5 (1:1)

Голы: Ингз, 32 - 1:0, Сон Хын Мин, 45 - 1:1, Сон Хын Мин, 47 - 1:2, Сон Хын Мин, 64 - 1:3, Сон Хын Мин, 73 - 1:4, Кейн, 82 - 1:5, Ингз, 88 (с пенальти) - 2:5

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Бертран, Уокер-Питерс, Стивенс, Дженепо, Уорд-Проуз, Ромеу (Смоллбоун, 55), Армстронг (Телла, 68), Адамс, Ингз.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Доэрти, Дайер, Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Хейбьерг, Лукас Моура (Ламела, 61), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.



Не пропустите: Официально: Бэйл вернулся в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru