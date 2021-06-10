Покинувший "Локомотив" Джорджевич может перебраться в Испанию

Фото: инстаграм "Локомотива"

Экс-игрок "Локомотива" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в Испании.

По сведениям "Чемпионат" со ссылкой на Marca, за футболиста ведут борьбу два испанских клуба.

Отмечается, что сам Джорджевич не исключает того, что может остаться в России.

Джорджевич выступал за "Локомотив" с 2019 года. За это время он провел всего 5 игр.

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