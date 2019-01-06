Покинувший "Спартак" Самедов близок к переходу в клуб РПЛ

Представитель "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что экс-полузащитник "Спартака" Александр Самедов в ближайшее время перейдет в самарский клуб.

"Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всём договорились. Официально всё будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно", - приводит слова Шикунова "Чемпионат".

Ранее Божович и Самедов уже работали вместе в ФК "Москва" в 2009 году.

Напомним, что 34-летний хавбек согласовал досрочный разрыв контракта со "Спартаком", который действовал до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.

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