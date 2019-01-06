Покинувший "Спартак" Самедов близок к переходу в клуб РПЛ

1 Теги спартак москвакрылья советовалександр самедов

Покинувший "Спартак" Самедов близок к переходу в клуб РПЛ

Представитель "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что экс-полузащитник "Спартака" Александр Самедов в ближайшее время перейдет в самарский клуб.

"Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всём договорились. Официально всё будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно", - приводит слова Шикунова "Чемпионат".

Ранее Божович и Самедов уже работали вместе в ФК "Москва" в 2009 году.

Напомним, что 34-летний хавбек согласовал досрочный разрыв контракта со "Спартаком", который действовал до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Андрей Воронин раскритиковал "Спартак". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Самедов может попробовать потащить этот шкаф и доказать, что рано его списали со считов.

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов