Поклонская: "ЦСКА или "Спартак"? "Спартак"

Теги спартак москвацска москва

Поклонская: "ЦСКА или "Спартак"? "Спартак"
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что она симпатизирует "Спартаку".

"ЦСКА или "Спартак"? "Спартак", - приводят слова Поклонской российские СМИ.

Стоит отметить, что прошлым летом Поклонская поблагодарила фанатов "Спартака" и "Локомотива" за баннер против фильма Алексея Учителя "Матильда".

Не пропустите: "Спартак" представил все свои голы в 2017-м году. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов