Поклонская: "ЦСКА или "Спартак"? "Спартак"



Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что она симпатизирует "Спартаку".

"ЦСКА или "Спартак"? "Спартак", - приводят слова Поклонской российские СМИ.

Стоит отметить, что прошлым летом Поклонская поблагодарила фанатов "Спартака" и "Локомотива" за баннер против фильма Алексея Учителя "Матильда".

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