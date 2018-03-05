"Покойся с миром, Давиде": футбольный мир прощается с Астори

Теги фиорентинадавиде астори

"Покойся с миром, Давиде": футбольный мир прощается с АсториСмерть капитана итальянской "Фиорентины" Давиде Астори потрясла мир футбола не только на Апеннинах. Соболезнования и слова поддержки родным футболиста идут со всей планеты. Вот лишь малая часть из них.

БОРХА ВАЛЕРО (бывший партнер по "Фиорентине"): "Я не могу в это поверить, я не хочу в это верить... это сюрреалистично... Покойся с миром, Давиде".

КРИСТИАН ТЕЛЬО (бывший партнер по "Фиорентине"): "Покойся с миром, Давиде".

ХОАКИН САНЧЕС (бывший партнер по "Фиорентине"): "Ужасные новости. Крепко обнимаю твою семью. Весь итальянский футбол тебя будет помнить".

АНТОНИО АДАН (бывший партнер по "Кальяри"): "Мой великий партнер по "Кальяри", это печальная новость для всех. Мои сочувствия семье. Покойся с миром, Давиде".

МАРИО СУАРЕС (бывший партнер по "Фиорентине"): "Давиде, крепко обнимаю и сочувствую твоей семье".

МАРКОС АЛОНСО (бывший партнер по "Фиорентине"): "Я всегда буду помнить все игры, которые мы сыграли вместе. Покойся с миром. Мои самые глубокие соболезнования семье Давиде и всей семьей "фиалок".

МОНЧИ (спортивный директор "Ромы"): "Я пережил эти страдания, я знаю, что это такое. Я знаком с этой болью, потому что, к сожалению, я лично сталкивался с этим в злополучной трагедии Антонио Пуэрта. Соболезнования его семье, друзьям и коллегам, "Фиорентине" и всему итальянскому футболу. Покойся с миром, Давиде".

АНДРЕА ПИРЛО (бывший партнер по "Милану"): "Нет слов... в конце концов всегда уходят лучшие... Прощай, мой друг. Покойся с миром".

ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН (голкипер "Ювентуса"): "У Астори есть молодая жена и маленькая дочь, которая заслуживает знать, что ее отец был во всех отношениях великим человеком. Он был олицетворением альтруизма, элегантности, образования и уважения к другим. Он - один из лучших людей в мире спорта, с которым я когда-либо был знаком".

ФРАНЧЕСКО ТОТТИ (бывший партнер по "Роме"): "Я потрясен, не могу в это поверить, у меня нет слов. Выражаю слова поддержки семье и друзьям Давиде".

"КАЛЬЯРИ": "В нашей футболке ты исполнил свои мечты, ты забил гол в составе национальной сборной, ты был нашим отважным капитаном. Ты любил наших болельщиков и наш стадион. Прощай, Давиде".

"МИЛАН": "Мальчик, который был влюблен в футбол и жизнь, ты вырос вместе с нами. "Милан" потрясен трагической смертью Давиде Астори. Огромная боль. Глубокие соболезнования его семье и "Фиорентине".

РОБЕРТО МАНЧИНИ (главный тренер "Зенита"): "С большой болью узнал о том, что случилось с Давиде Астори. Мои соболезнования семье и "Фиорентине".

ДОМЕНИКО КРИШИТО (защитник "Зенита"): "Шокирован этим ужасным известием. Я всегда буду помнить тебя таким, как на фотографии, - с улыбкой. Покойся с миром".

КЛАУДИО ВИГОРИТО (агент Давиде Астори): "Мне трудно поверить. Я разрушен. Он был золотым мальчиком. Я не хочу в это верить. Для меня он был как сын, потому что я видел, как он растет год за годом, сезон за сезоном".

ХЕРМАН ПЕЦЦЕЛЬЯ (партнер по "Фиорентине"): "У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствую. С первого дня ты был рядом со мной, помогал и давал советы. Искренний и откровенный человек, который делал все для своих партнеров по команде. Я так многому научился у тебя, моя душа плачет, когда думаю, что больше никогда не увижу тебя рядом со мной за нашим любимым делом и не смогу наслаждаться твоим присутствием каждый день. Спасибо тебе за все, КАПИТАН. Ты навсегда останешься моим ДРУГОМ".

МАТТИА ПЕРИН (голкипер "Дженоа"): "Я не могу поверить, что это реальность. Я не могу об этом думать. Это один из тех ударов, который разбивает ноги и сердце, мы провели так много фантастических моментов вместе. На поле ты был скромным и справедливым соперником, сильным и всегда последним, кто покидал его, первым, кто утешал словом. Я всегда буду помнить тебя с улыбкой на лице! Прощай, Давиде".

МАРКО БЕНАССИ (партнер по "Фиорентине"): "Спасибо за все, ты всегда будешь нашим капитаном. Покойся с миром, мой друг".

ЛЕОНАРДО БОНУЧЧИ (защитник "Милана"): "Прощай, великий Асто. Так я обращался к тебе, когда мы встречались на играх в качестве соперников или в национальной сборной. Со своими настоящими улыбкой и объятиями ты был справедливым, искренним и скромным человеком. Сколько раз мы смеялись, шутили и праздновали вместе. Ты ушел играть в футбол на небеса, и ты будешь делать это с той же широкой улыбкой. С улыбкой, которая была у тебя всегда".

НЕНАД ТОМОВИЧ (бывший партнер по "Фиорентине"): "Давиде, мой друг... я мало что могу сказать. Ты был особенным человеком. Для меня было большой честью играть с тобой в одной команде. Для меня было честью находиться в твоем окружении. Давиде, ты был одним из самых умных людей, которых я когда-либо встречал. Я просто скажу тебе, что мы встретимся снова и вместе выпьем еще по одному стакану вина! Мне бы очень хотелось, чтобы ты ждал меня, когда придет мое время. Твой друг, Ненад".

МАНУЭЛЬ ПАСКУАЛЬ (бывший партнер по "Фиорентине"): "Когда я покинул Флоренцию, я с гордостью оставил капитанскую повязку на твоей руке, потому что всегда знал, что ты достоин права ее носить. Всего несколько дней назад мы вместе ужинали, разговаривали и шутили, как всегда, о футболе, и не только о нем, потому что дружба, которая нас связывала, ушла далеко за пределы поля. Прощай, Асто".

ФЕДЕРИКО БЕРНАРДЕСКИ (бывший партнер по "Фиорентине"): "С глазами полными слез и разрывающимся на части сердцем я говорю: "Спасибо тебе, мой друг, за твое смирение, твою доброту, твои учения, нашу дружбу". Я буду скучать по тебе, и я буду нести тебя всегда в своем сердце. Храни Господь твою семью, супругу и твою маленькую принцессу. Я скучаю по тебе".

АНТОНИО КОНТЕ (главный тренер "Челси"): "Я работал с ним в национальной сборной. В этот момент очень сложно говорить об этой трагедии. Он был отличным игроком и, прежде всего, фантастическим парнем".

ЧЕЗАРЕ ПРАНДЕЛЛИ (бывший главный тренер сборной Италии): "Я глубоко потрясен, я чувствую огромную пустоту. Я посылаю объятия его семье, полностью осознавая, что в этот момент боль настолько сильна, что вокруг вас все горит, а слов утешения не существует".

ВИНЧЕНЦО МОНТЕЛЛА (бывший наставник "Фиорентины"): "Существует боль, которую никакое слово не может передать. Внезапная смерть Давиде - рана, которая режет кожу и сердце. Его улыбка и его нравственная чистота находятся внутри всех нас, кто имел привилегию находиться рядом с ним. Прощай, капитан".

Сегодня, по словам владельца "Фиорентины" Андреа Делла Валле, Астори должен был продлить контракт со своим клубом... 

Не пропустите: анонс 39 тура турнира прогнозов. | soccernews.ru

комментарии
TurculeC

Искренне жаль парня!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 27 69
2 Ювентус 26 68
3 Рома 27 53
4 Лацио 27 52
5 Интер Милан 26 51
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 СПАЛ 27 23
18 Кротоне 26 21
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов