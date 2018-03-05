"Покойся с миром, Давиде": футбольный мир прощается с Астори

Смерть капитана итальянской "Фиорентины" Давиде Астори потрясла мир футбола не только на Апеннинах. Соболезнования и слова поддержки родным футболиста идут со всей планеты. Вот лишь малая часть из них.

БОРХА ВАЛЕРО (бывший партнер по "Фиорентине"): "Я не могу в это поверить, я не хочу в это верить... это сюрреалистично... Покойся с миром, Давиде".

КРИСТИАН ТЕЛЬО (бывший партнер по "Фиорентине"): "Покойся с миром, Давиде".

ХОАКИН САНЧЕС (бывший партнер по "Фиорентине"): "Ужасные новости. Крепко обнимаю твою семью. Весь итальянский футбол тебя будет помнить".

АНТОНИО АДАН (бывший партнер по "Кальяри"): "Мой великий партнер по "Кальяри", это печальная новость для всех. Мои сочувствия семье. Покойся с миром, Давиде".

МАРИО СУАРЕС (бывший партнер по "Фиорентине"): "Давиде, крепко обнимаю и сочувствую твоей семье".

МАРКОС АЛОНСО (бывший партнер по "Фиорентине"): "Я всегда буду помнить все игры, которые мы сыграли вместе. Покойся с миром. Мои самые глубокие соболезнования семье Давиде и всей семьей "фиалок".

МОНЧИ (спортивный директор "Ромы"): "Я пережил эти страдания, я знаю, что это такое. Я знаком с этой болью, потому что, к сожалению, я лично сталкивался с этим в злополучной трагедии Антонио Пуэрта. Соболезнования его семье, друзьям и коллегам, "Фиорентине" и всему итальянскому футболу. Покойся с миром, Давиде".

АНДРЕА ПИРЛО (бывший партнер по "Милану"): "Нет слов... в конце концов всегда уходят лучшие... Прощай, мой друг. Покойся с миром".

ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН (голкипер "Ювентуса"): " У Астори есть молодая жена и маленькая дочь, которая заслуживает знать, что ее отец был во всех отношениях великим человеком. Он был олицетворением альтруизма, элегантности, образования и уважения к другим. Он - один из лучших людей в мире спорта, с которым я когда-либо был знаком ".

ФРАНЧЕСКО ТОТТИ (бывший партнер по "Роме"): "Я потрясен, не могу в это поверить, у меня нет слов. Выражаю слова поддержки семье и друзьям Давиде".

"КАЛЬЯРИ": "В нашей футболке ты исполнил свои мечты, ты забил гол в составе национальной сборной, ты был нашим отважным капитаном. Ты любил наших болельщиков и наш стадион. Прощай, Давиде".

"МИЛАН": "Мальчик, который был влюблен в футбол и жизнь, ты вырос вместе с нами. "Милан" потрясен трагической смертью Давиде Астори. Огромная боль. Глубокие соболезнования его семье и "Фиорентине".

РОБЕРТО МАНЧИНИ (главный тренер "Зенита"): " С большой болью узнал о том, что случилось с Давиде Астори. Мои соболезнования семье и "Фиорентине ".

ДОМЕНИКО КРИШИТО (защитник "Зенита"): " Шокирован этим ужасным известием. Я всегда буду помнить тебя таким, как на фотографии, - с улыбкой. Покойся с миром ".

КЛАУДИО ВИГОРИТО (агент Давиде Астори): " Мне трудно поверить. Я разрушен. Он был золотым мальчиком. Я не хочу в это верить. Для меня он был как сын, потому что я видел, как он растет год за годом, сезон за сезоном ".

ХЕРМАН ПЕЦЦЕЛЬЯ (партнер по "Фиорентине"): " У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствую. С первого дня ты был рядом со мной, помогал и давал советы. Искренний и откровенный человек, который делал все для своих партнеров по команде. Я так многому научился у тебя, моя душа плачет, когда думаю, что больше никогда не увижу тебя рядом со мной за нашим любимым делом и не смогу наслаждаться твоим присутствием каждый день. Спасибо тебе за все, КАПИТАН. Ты навсегда останешься моим ДРУГОМ ".

МАТТИА ПЕРИН (голкипер "Дженоа"): " Я не могу поверить, что это реальность. Я не могу об этом думать. Это один из тех ударов, который разбивает ноги и сердце, мы провели так много фантастических моментов вместе. На поле ты был скромным и справедливым соперником, сильным и всегда последним, кто покидал его, первым, кто утешал словом. Я всегда буду помнить тебя с улыбкой на лице! Прощай, Давиде ".

МАРКО БЕНАССИ (партнер по "Фиорентине"): "Спасибо за все, ты всегда будешь нашим капитаном. Покойся с миром, мой друг".

ЛЕОНАРДО БОНУЧЧИ (защитник "Милана"): "Прощай, великий Асто. Так я обращался к тебе, когда мы встречались на играх в качестве соперников или в национальной сборной. Со своими настоящими улыбкой и объятиями ты был справедливым, искренним и скромным человеком. Сколько раз мы смеялись, шутили и праздновали вместе. Ты ушел играть в футбол на небеса, и ты будешь делать это с той же широкой улыбкой. С улыбкой, которая была у тебя всегда ".

НЕНАД ТОМОВИЧ (бывший партнер по "Фиорентине"): " Давиде, мой друг... я мало что могу сказать. Ты был особенным человеком. Для меня было большой честью играть с тобой в одной команде. Для меня было честью находиться в твоем окружении. Давиде, ты был одним из самых умных людей, которых я когда-либо встречал. Я просто скажу тебе, что мы встретимся снова и вместе выпьем еще по одному стакану вина! Мне бы очень хотелось, чтобы ты ждал меня, когда придет мое время. Твой друг, Ненад ".

МАНУЭЛЬ ПАСКУАЛЬ (бывший партнер по "Фиорентине"): " Когда я покинул Флоренцию, я с гордостью оставил капитанскую повязку на твоей руке, потому что всегда знал, что ты достоин права ее носить. Всего несколько дней назад мы вместе ужинали, разговаривали и шутили, как всегда, о футболе, и не только о нем, потому что дружба, которая нас связывала, ушла далеко за пределы поля. Прощай, Асто ".

ФЕДЕРИКО БЕРНАРДЕСКИ (бывший партнер по "Фиорентине"): " С глазами полными слез и разрывающимся на части сердцем я говорю: "Спасибо тебе, мой друг, за твое смирение, твою доброту, твои учения, нашу дружбу". Я буду скучать по тебе, и я буду нести тебя всегда в своем сердце. Храни Господь твою семью, супругу и твою маленькую принцессу. Я скучаю по тебе ".

АНТОНИО КОНТЕ (главный тренер "Челси"): "Я работал с ним в национальной сборной. В этот момент очень сложно говорить об этой трагедии. Он был отличным игроком и, прежде всего, фантастическим парнем".

ЧЕЗАРЕ ПРАНДЕЛЛИ (бывший главный тренер сборной Италии): "Я глубоко потрясен, я чувствую огромную пустоту. Я посылаю объятия его семье, полностью осознавая, что в этот момент боль настолько сильна, что вокруг вас все горит, а слов утешения не существует".

ВИНЧЕНЦО МОНТЕЛЛА (бывший наставник "Фиорентины"): "Существует боль, которую никакое слово не может передать. Внезапная смерть Давиде - рана, которая режет кожу и сердце. Его улыбка и его нравственная чистота находятся внутри всех нас, кто имел привилегию находиться рядом с ним. Прощай, капитан".

Сегодня, по словам владельца "Фиорентины" Андреа Делла Валле, Астори должен был продлить контракт со своим клубом...