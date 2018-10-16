Пол Инс нашёл объяснение слабой игре Салаха и Погба в начале сезона

Известный в прошлом английский футболист Пол Инс нашёл объяснение слабой игре вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в начале сезона.

"Я играл на таких турнирах, как Чемпионат Мира. Это было очень не просто, это истощает и изнуряет. Участие в мундиале может быть причиной плохой игры Салаха и Погба" - приводит слова Инса 101 Great Goals.

В этом сезоне 26-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 11 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. В активе 25-летнего Погба 10 игр, 4 мяча и 3 результативных передачи.

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