Пол Инс прокомментировал возможный приход Зидана в "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс хотел бы видеть Зинедина Зидана в клубе.

"Зидан проделал великолепную работу в "Реале". Он пришел и стал выигрывать Лигу Чемпионов за Лигой Чемпионов. Это потрясающе. У его "Реала" был стиль. Он выжимал максимум из своих атакующих футболистов. Игроки втягивались. Им подходил такой стиль игры, и это, на мой взгляд, прекрасно.

Посмотрите на "МЮ", у команды сейчас нет своего стиля игры. У "Реала" при Зидан он был. Если он придет в "МЮ", то будет использовать тот же стиль, что и в "Реале" - приводит слова Инса Goal.com.

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