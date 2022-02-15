Пол Инс сравнил Симеоне Индзаги с Клоппом перед их очным матчем

Фото: инстаграм "Интера"\Автор неизвестен

Экс-футболист "Ливерпуля" и миланского "Интера" Пол Инс рассказал о своих ожиданиях от очного противостояния этих команды в 1\8 финала Лиги чемпионов и сравнил их главных тренеров Юргена Клоппа и Симоне Индзаги соответственно.

"Мне нравится страсть Индзаги. Этим он напоминает мне Юргена Клоппа, который сделал "Ливерпуль" бесстрашным. Это будет очень тяжелая борьба.

Дуэль между обороной "Интера" и атакой "Ливерпуля" будет решающей в завтрашнем матче", – отметил Инс.

Игра между "Интером" и "Ливерпулем" состоится завтра, в среду, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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