Пол Инс сравнил ван Дейка с легендой "Манчестер Юнайтед"
Экс-игрок "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Пол Инс сравнил защитника Вирджила ван Дейка с легендой "МЮ" Эриком Кантоной.
"Когда Кантона перебрался в "МЮ", он стал завершающей частью мозаики. Он имел огромное влияние в раздевалке и все чувствовали его жажду к победам.
Сейчас я вижу такое в "Ливерпуле" с ван Дейком. По моему мнению, именно благодаря нему футболисты команды сильно прогрессировали" - приводит слова Инса Goal.com.
В нынешнем сезоне ван Дейк провел 30 матчей, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.
Читайте также: Шопинг-лист олигарха. Оцениваем 19 нападающих "Челси" эпохи Романа Абрамовича. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" - "Арсенал": анонс и прогноз центральной встречи 25 тура АПЛ
-
"Челси" разгромил "Хаддерсфилд" и реабилитировался за крупное поражение "Борнмуту" и другие результаты 25-го тура АПЛ
-
"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры
-
"Бавария" проиграла "Байеру" в 20 туре Бундеслиги и отпустила "Боруссию" в чемпионской гонке
-
"Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги
Лента новостей
-
"Наполи" разгромил "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом"
-
"Рубин" нашел замену Азмуну
-
Журналист ESPN включил новичка "Зенита" в тройку лучших опорников в мире
-
Сарри прокомментировал разгромную победу над "Хаддерсфилдом"
-
Пол Инс сравнил ван Дейка с легендой "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА расписал результативную ничью с "Сарпсборгом", "Урал" и "Рубин" не смогли победить в своих матчах
-
"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 2:1 (видеообзор матча Примеры)
-
"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" и вплотную приблизился к еврокубковой зоне
-
"Манчестер Сити" - "Арсенал": анонс и прогноз центральной встречи 25 тура АПЛ
-
"Челси" разгромил "Хаддерсфилд" и реабилитировался за крупное поражение "Борнмуту" и другие результаты 25-го тура АПЛ
-
"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры
-
"Эмполи" - "Кьево" - 2:2 (видеообзор матча Серии А)
-
"Бавария" проиграла "Байеру" в 20 туре Бундеслиги и отпустила "Боруссию" в чемпионской гонке
-
"Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги
-
Пять китайских клубов ведут борьбу за капитана "Наполи"
-
Определился последний участник 1/8 финала Кубка Франции
-
"Эмполи" и "Кьево" расписали результативную ничью
-
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" предложил свои услуги "Ювентусу"
-
"Леванте" - "Хетафе" - 0:0 (видеообзор матча Примеры)
-
Врсалько больше не поможет "Интеру" в этом сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|24
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11