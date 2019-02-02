Пол Инс сравнил ван Дейка с легендой "Манчестер Юнайтед"

Теги вирджил ван дейкэрик кантоналиверпуль

Пол Инс сравнил ван Дейка с легендой "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Пол Инс сравнил защитника Вирджила ван Дейка с легендой "МЮ" Эриком Кантоной.

"Когда Кантона перебрался в "МЮ", он стал завершающей частью мозаики. Он имел огромное влияние в раздевалке и все чувствовали его жажду к победам.

Сейчас я вижу такое в "Ливерпуле" с ван Дейком. По моему мнению, именно благодаря нему футболисты команды сильно прогрессировали" - приводит слова Инса Goal.com.

В нынешнем сезоне ван Дейк провел 30 матчей, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

Читайте также: Шопинг-лист олигарха. Оцениваем 19 нападающих "Челси" эпохи Романа Абрамовича. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" разгромил "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом"

"Наполи" разгромил "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 24 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов