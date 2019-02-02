Пол Инс сравнил ван Дейка с легендой "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Пол Инс сравнил защитника Вирджила ван Дейка с легендой "МЮ" Эриком Кантоной.

"Когда Кантона перебрался в "МЮ", он стал завершающей частью мозаики. Он имел огромное влияние в раздевалке и все чувствовали его жажду к победам.

Сейчас я вижу такое в "Ливерпуле" с ван Дейком. По моему мнению, именно благодаря нему футболисты команды сильно прогрессировали" - приводит слова Инса Goal.com.

В нынешнем сезоне ван Дейк провел 30 матчей, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

Читайте также: Шопинг-лист олигарха. Оцениваем 19 нападающих "Челси" эпохи Романа Абрамовича. | http://soccernews.ru