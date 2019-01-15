Пол Инс ярко высказался о Сульшере

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс сказал, что тренер Оле-Гуннар Сульшер ничего сверхъестественного с командой. Об этом сообщает Paddy Power.

"Давайте честно: ситуация в "МЮ" не могла быть еще хуже. Над клубом была туча, из-за этого они хуже играли.

Стоило прийти Сульшеру с улыбкой на лице и футболист заиграли иначе. Так мог сделать любой, это несложно", - заявил игрок.

Напомним, что норвежец выиграл 5 из 6 матчей и установив клубный рекорд.

Не пропустите: СМИ узнали ориентировочные сроки восстановления Харри Кейна | http://soccernews.ru