Пол Инс ярко высказался о Сульшере

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Пол Инс ярко высказался о Сульшере

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс сказал, что тренер Оле-Гуннар Сульшер ничего сверхъестественного с командой. Об этом сообщает Paddy Power.

"Давайте честно: ситуация в "МЮ" не могла быть еще хуже. Над клубом была туча, из-за этого они хуже играли. 

Стоило прийти Сульшеру с улыбкой на лице и футболист заиграли иначе. Так мог сделать любой, это несложно", - заявил игрок. 

Напомним, что норвежец выиграл 5 из 6 матчей и установив клубный рекорд.

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