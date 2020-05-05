Пол Инс жёстко раскритиковал Погба
Известный в прошлом английский футболист Пол Инс поделился мнением о полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Поле Погба.
"Я разочарован поведением Погба, потому что он никак не может определиться. Посмотрите на Бруну Фернандеша. Он пришёл и начал моментально приносить пользу, завоевывая лояльность фанатов. Погба никогда не был таким. Его игра была, как минимум, нестабильной. Когда за тебя столько платят, фанаты ждут, что ты постоянно будешь играть на топ-уровне. Тем более в "Манчестер Юнайтед". Их ожидания очень высоки. Но игра Поля, его поведение за пределами поля, его агент... Это всё плохо для клуба.
Если Сульшер хочет вести клуб вперёд и строить команду, то Погба является лишним элементом. Если вы хотите правильного отношения и менталитета, высоких стандартов, то извините, это не про него. Вокруг Поля и его поведения слишком много слухов и отвлекающих факторов. Я считаю, что его время подошло к концу. Очень жаль, потому что Погба мог стать отличным игроком для клуба. Но сейчас его нельзя назвать хорошим футболистом. Он отвлекается, а его поведение вредит команде. Нужно быстро принять решение, потому что невозможно больше наблюдать за этим цирком. Сейчас он даже не пробьётся в основной состав", - цитирует Инса Goal.com.
Напомним, что почти весь текущий сезон Погба пропустил из-за травм, проведя всего 8 матчей.
Прошлым летом 27-летний француз хотел покинуть "МЮ", но клуб его не отпустил. Контракт между сторонами истекает в 2021 году.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" условие перехода Погба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18