Пол Мерсон: "Мхитарян - один из лучших игроков в АПЛ"

Известный в прошлом футболист Пол Мерсон прокомментировал возможную сделку между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" по обмену форварда первых Алексиса Санчеса на полузащитника вторых Генриха Мхитаряна.

"Я думаю, что продажа Санчеса в "Юнайтед" и получение Мхитаряна взамен произойдет. Я действительно считаю, что Мхитарян - один из лучших игроков в Премьер-Лиге, но его уверенность просто подавили в "Юнайтед". Если "Арсенал" сможет заставить его играть, как он это делал в дортмундской "Боруссии", то у них будет один из лучших игроков в лиге", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, "Арсенал" назвал условие перехода Санчеса в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru