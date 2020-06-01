Поль Погба громко высказался об убийстве афроамериканца в США

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выразил свое мнение о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейским при задержании.

"Последние несколько дней я думал, как мне выразить мнение о произошедшем в Миннеаполисе. Я ощущал ненависть, боль, грусть, гнев и жалость. Это невероятная трагедия для Флойда и всех чернокожих, которые ежедневно страдают от расизма. Это случается на футболе, на работе, в школе и других местах. Я не собираюсь и не буду терпеть это", - написал Погба на своей странице в Instagram.

Флойд погиб 25 мая. Он отказался покинуть автомобиль по требованию сотрудников полиции. После этого полицейские вытащили афроамериканца из авто. Затем один из них прижал Джорджа к земле коленом и надавил ему на шею. Флойд кричал, что задыхается, но его не отпустили. В итоге, он умер.

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