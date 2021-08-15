Поль Погба может перейти в "Реал Мадрид" бесплатно
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в мадридский "Реал", сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star.
По информации источника, трансфер состоится летом 2022 года, когда у Погба истечет контракт с "Юнайтед" и он сможет перейти в королевский клуб на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" намерен сделать еще одну попытку для того, чтобы продлить контракт с французских хавбеком.
Также не пропустите: "Бетис" может подписать Диего Година. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Лукаку поблагодарил фанатов "Интера" после перехода в "Челси"
-
"Атлетико" может подписать Кунью из "Герты"
-
"Осасуна" близка к аренде Ману Санчеса из "Атлетико"
-
Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет
-
"Арсенал" все еще ведет переговоры о трансфере Мартина Эдегора
-
Поль Погба может перейти в "Реал Мадрид" бесплатно
-
Официально: Людвиг Аугустинссон - футболист "Севильи"
-
"Бетис" может подписать Диего Година
-
Флорентино Перес хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть ПСЖ
-
Гризманн не хочет уходить из "Барселоны"
-
Анчелотти прокомментировал игру Бензема в матче против "Алавеса"
-
Азар прокомментировал победу над "Алавесом" и рассказал о состоянии своей лодыжки
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Бруну Фернандешем
-
Президент "Милана" оптимистично высказался о Суперлиге
-
Нобоа прокомментировал продление контракта с "Сочи"
-
Гвардиола вспомнил победу в Лиге чемпионов с "Барселоной"
-
"Атлетико" сделал предложение "Фиорентине" по Душану Влаховичу
-
Тибо Куртуа сыграл 100-й матч за "Реал" в Ла Лиге
-
Официально: Диего Коста - игрок "Атлетико Минейро"
-
Источник: "Рома" подписала контракт с Абрахамом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18