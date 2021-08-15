Поль Погба может перейти в "Реал Мадрид" бесплатно

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Поль Погба может перейти в "Реал Мадрид" бесплатноФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в мадридский "Реал", сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star.

По информации источника, трансфер состоится летом 2022 года, когда у Погба истечет контракт с "Юнайтед" и он сможет перейти в королевский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" намерен сделать еще одну попытку для того, чтобы продлить контракт с французских хавбеком.

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