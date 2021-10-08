Поль Погба прокомментировал победу над Бельгией

Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции Поль Погба поделился впечатлениями от победы над командой Бельгии в матче полуфинала Лиги наций.

"Сборная Бельгии хорошо начала, в течение 25 минут они хорошо контролировали мяч. Нам пришлось обороняться, что привело к голам. Но во втором тайме была другая игра, мы выглядели как одна команда, которая начала хорошо играть.

Хочу высказать уважение нашему сопернику, который проиграл в таком матче. Сочувствую Бельгии, должно быть это тяжело. Этот матч напоминает мне поражение от Швейцарии", — сказал французский полузащитник.

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