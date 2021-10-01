Поль Погба сменил имидж

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Поль Погба сменил имидж

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в очередной раз изменил свою причёску.

Новым стилем звёздный француз похвастался в инстаграме, прикрепив видео работы парикмахера на его голове.

В текущем сезоне 28-летний Погба сделал 7 ассистов в 8 матчах за "МЮ". 

Не пропустите: Погба придется потерять в финансах в случае перехода в "Барселону". | http://soccernews.ru
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