Поль Погба сменил имидж

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в очередной раз изменил свою причёску.

Новым стилем звёздный француз похвастался в инстаграме, прикрепив видео работы парикмахера на его голове.

В текущем сезоне 28-летний Погба сделал 7 ассистов в 8 матчах за "МЮ".

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