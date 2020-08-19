Поль Погба снялся в мотивирующем ролике для Adidas

Теги манчестер юнайтедполь погба

Поль Погба снялся в мотивирующем ролике для Adidas

Компания Adidas опубликовала мотивирующий фильм "Готовы к спорту", в котором снялся французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба

В ролике также поучаствовали баскетболистка Кэндис Паркер, легкоатлет Ноа Лайлс, боксерша Кэролайн Дюбуа и фигуристка Александра Трусова.

"Спорт может и не быть ответом на все вопросы. Но он учит нас тому, что невозможное возможно. Любые трудности можно преодолеть и ощутить радость победы. Проживай каждый вдох. Дорожи каждым моментом. И когда появится возможность, мы должны быть готовы. Готовы к спорту", — говорится в описании видео.

27-летний Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2009 по 2012 годы, а также с 2016 года. За манкунианцев он провел 164 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 33 результативные передачи. В 2018 году Погба в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

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