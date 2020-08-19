Поль Погба снялся в мотивирующем ролике для Adidas
Компания Adidas опубликовала мотивирующий фильм "Готовы к спорту", в котором снялся французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.
В ролике также поучаствовали баскетболистка Кэндис Паркер, легкоатлет Ноа Лайлс, боксерша Кэролайн Дюбуа и фигуристка Александра Трусова.
"Спорт может и не быть ответом на все вопросы. Но он учит нас тому, что невозможное возможно. Любые трудности можно преодолеть и ощутить радость победы. Проживай каждый вдох. Дорожи каждым моментом. И когда появится возможность, мы должны быть готовы. Готовы к спорту", — говорится в описании видео.
27-летний Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2009 по 2012 годы, а также с 2016 года. За манкунианцев он провел 164 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 33 результативные передачи. В 2018 году Погба в составе сборной Франции стал чемпионом мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18