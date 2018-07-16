Поль Погба стал автором уникального достижения

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Поль Погба стал автором уникального достижения

Полузащитник сборной Франции Поль Погба стал автором уникального достижения, сообщает Opta.

По информации статистического портала, 25-летний хавбек стал первым игроком "Манчестер Юнайтед", забившим гол в финале Чемпионата Мира.

Напомним, что Погба отличился во вчерашнем финале ЧМ-2018 против Хорватии, сделав счёт 3:1.

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