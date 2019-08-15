Поль Погба все еще рассчитывает сменить клуб

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Поль Погба все еще рассчитывает сменить клуб

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все еще надеется перейти в другой клуб. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, француз хочет перейти в мадридский "Реал", однако понимает, что это почти невозможно.

Погба не хочет давить на "красных дьяволов", но готов самостоятельно направить запрос на переход. "Реал", в свою очередь, не готов тратить 200 миллионов евро на трансфер игрока.

Агент хавбека Мино Райола работает над тем, чтобы переход Погба в "Реал" произошел в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан готов покинуть свой пост из-за сорвавшегося трансфера Погба.

А еще: "Манчестер Юнайтед" окончательно решил не продавать Погба| http://soccernews.ru
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