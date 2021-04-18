Поль Погба: "Я не люблю играть и не побеждать"

Теги поль погбаманчестер юнайтед

Поль Погба: "Я не люблю играть и не побеждать"Фото: Твиттер @paulpogba 
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба жаждет выиграть трофей вместе с клубом как можно быстрее.

"Мы должны выиграть какой-нибудь турнир. Я просто хочу что-то выиграть. Не люблю играть и не побеждать. Я плохо умею проигрывать, так будет всегда. Каждый раз, когда я играю, хочу одержать победу. Мы все этого очень хотим. Думаю, команда все ближе и ближе к трофею. Есть прогресс.

Перед клубом стоят большие цели и задачи, которых мы хотим достичь, а именно – победить и сохранить трофей. Это то, чего мы хотим.

Мы все еще выступаем в Лиге Европы, нам есть за что бороться. Кроме того есть АПЛ. Пока "Манчестер Сити" не гарантировал победу в чемпионате Англии, мы будем продолжать трудиться и играть. У нас все еще есть шанс что-то выиграть в этом году, так почему бы и нет?" – приводит слова полузащитника Sky Sports.

В текущем сезоне француз выходил на поле в 34 матчах во всех турнирах за "манкунианцев". На его счету 5 забитых мячей и 6 результативных передач.

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