Пол Робинсон завершил карьеру

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Пол Робинсон завершил карьеру

Голкипер "Бернли" Пол Робинсон объявил о завершении карьеры, сообщает официальный твиттер клуба.

Контракт 37-летнего стража ворот с "бордовыми" истёк и футболист решил прекратить играть на профессиональном уровне.

Робинсон в течение своей карьеры выступал за "Лидс", "Тоттенхэм", "Блэкберн" и "Бернли". За сборную Англии сыграл 41 матч и пропустил 22 гола.  

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