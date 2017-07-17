Пол Робинсон завершил карьеру

Голкипер "Бернли" Пол Робинсон объявил о завершении карьеры, сообщает официальный твиттер клуба.

Контракт 37-летнего стража ворот с "бордовыми" истёк и футболист решил прекратить играть на профессиональном уровне.

Робинсон в течение своей карьеры выступал за "Лидс", "Тоттенхэм", "Блэкберн" и "Бернли". За сборную Англии сыграл 41 матч и пропустил 22 гола.

Не пропустите: Мичу объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru