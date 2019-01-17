Пол Скоулз мощно высказался о Моуринью
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, что думает об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера "МЮ". Об этом сообщает Goal.
"Я чувствовал, что Жозе больше не хочет возглавлять клуб. Он все спланировал. Глядя на его пресс-конференции, было видно, что он негативно настроен.
Моуринью поссорился с Антонио Валенсией, одним из самых приятных парней в мире, с ним невозможно ссориться. Поэтому их конфликт стал для меня знаком", - сказал игрок.
Напомним, Моуринью покинул клуб 17 декабря. На пост главного тренера был назначен Сульшер.
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|Команда
|М
|О
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|21
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|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11