Пол Скоулз мощно высказался о Моуринью

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, что думает об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера "МЮ". Об этом сообщает Goal.

"Я чувствовал, что Жозе больше не хочет возглавлять клуб. Он все спланировал. Глядя на его пресс-конференции, было видно, что он негативно настроен.

Моуринью поссорился с Антонио Валенсией, одним из самых приятных парней в мире, с ним невозможно ссориться. Поэтому их конфликт стал для меня знаком", - сказал игрок.

Напомним, Моуринью покинул клуб 17 декабря. На пост главного тренера был назначен Сульшер.

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