Пол Скоулз: "В игре с "Гранадой" Фернандеш обманул судью"
Фото: Твиттер @B_Fernandes8
Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что только благодаря хитрости Бруну Фернандеша "манкунианцы" смогли заработать пенальти в концовке встречи с "Гранадой" (2:0) в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы.
"Думаю, что им повезло с пенальти. Как и повезло забить, поскольку вратарь мог сыграть лучше.
Фернандеш хорошо сработал, когда зарабатывал этот одиннадцатиметровый. "Гранада" была очень расстроена. Бруну просто почувствовал, что соперник находится рядом с ним.
Поэтому Фернандеш обманул судью, а тот попался на это", – приводит слова Скоулза Daily Mail.
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