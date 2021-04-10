Пол Скоулз: "В игре с "Гранадой" Фернандеш обманул судью"

Фото: Твиттер @B_Fernandes8

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что только благодаря хитрости Бруну Фернандеша "манкунианцы" смогли заработать пенальти в концовке встречи с "Гранадой" (2:0) в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы.

"Думаю, что им повезло с пенальти. Как и повезло забить, поскольку вратарь мог сыграть лучше.

Фернандеш хорошо сработал, когда зарабатывал этот одиннадцатиметровый. "Гранада" была очень расстроена. Бруну просто почувствовал, что соперник находится рядом с ним.

Поэтому Фернандеш обманул судью, а тот попался на это", – приводит слова Скоулза Daily Mail.