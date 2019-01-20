Пол Скоулз возглавил клуб четвертого дивизиона "Олдхэм"

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Пол Скоулз возглавил клуб четвертого дивизиона "Олдхэм"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз возглавил клуб четвертого дивизиона "Олдхэм", передает The Telegraph. 

О назначении Скоулза будет объявлено в течение суток. "Олдхэм" является любимой командой Скоулза, за которую он болел с самого детства.

На данный момент клуб занимает 12-е место в турнирной таблице четвертого дивизиона Англии, набрав 39 баллов.

Пол Скоулз воспитывался в "Манчестер Юнайтед". Он играл за команду с 1993 по 2013 годы. Вместе с "МЮ" он провел 499 матчей, в которых забил 107 голов. 

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