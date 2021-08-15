Пол Скоулз высказался о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"

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Пол Скоулз высказался о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз поделился мнением о будущем французского полузащитника Поля Погба.

"Я думаю, он останется. Несколько лет назад он играл в команде, которая просто не работала так, как нужно, а вот с нынешней, похоже, все в порядке. Учитывая количество атакующих футболистов, а также мастерство Погба, я думаю, он сможет многое дать этой команде.

Думаю, в итоге он подпишет новый контракт. Если эта команда продолжит играть в том же духе, она может выиграть трофеи, чего Погба и хочет. Но я не хочу слишком бурно реагировать на последние результаты", – сказал Скоулз.

Сегодня появилась информация о том, что Погба перейдет в "Реал Мадрид" в 2022 году на правах свободного агента.

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