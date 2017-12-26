Полет "чаек" над "Стэмфорд Бридж": "Брайтон" едет в гости к "Челси"

"Челси" – "Брайтон"

Стадион: "Стэмфорд Бридж"

Начало матча: 18:00

Арбитр: Майк Дин

Действующий чемпион Англии лондонский "Челси" начинает традиционный Boxing Day матчем с "Брайтоном". На данный момент "аристократы" находятся на третьей позиции и ведут борьбу только лишь за вторую строчку с "Манчестер Юнайтед". Другой клуб из Манчестера многие специалисты короновали еще до Рождества, что для Англии совершенно нетипично, однако в текущем сезоне, похоже, именно команда Гвардиолы сместит "Челси" с трона.

В прошлом году "синие" были лишены возможности выступать в еврокубках, игроки сконцентрировались на чемпионате, также был некий эффект новизны от только что заступившего на тренерский мостик Антонио Конте. Итальянец изменил схему игры, задействовал латералей Алонсо и Мозеса, буквально вдохнув в него новую жизнь. В нигерийца уже мало кто верил, но он застолбил за собой место на правом фланге, Алонсо же купили у "Фиорентины", хотя о нем мало кто знал. Испанец оправдал доверие, феерично действуя на левом краю. Также пришелся ко двору Канте, который сначала цементировал центр поля в "Лестере", теперь же является незаменимым игроком "Челси". Антонио Конте зарядил своих подопечных новыми эмоциями, снова ярко заиграла главная звезда Эден Азар, не отставали от него и другие игроки атаки, "Челси" провел сезон очень мощно, но повторить успех в этом году у него не получается.

Второй сезон с Конте "Челси" уже не столь ярок, но здесь также стоит сделать скидку на игру на два фронта, а также то, что лондонцев приходится сравнивать с великолепным "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. "Аристократы" часто теряют очки с середняками или же натужно побеждают. Ударный форвард Мората старается, но все же его нельзя назвать человеком, который сможет перевернуть ход игры. Он забил 9 голов, но в большинстве своем командам из середины таблицы. Конкуренты же с испанцем справлялись (если брать команды из верхней части таблицы, Альваро забил только в ворота "Манчестер Юнайтед").

За первый круг "Челси" потерял практически столько же очков, сколько за весь прошлый чемпионат, лишь нестабильность конкурентов позволяет ему все еще бороться за высокие места, так как дела у "Арсенала", "Ливерпуля", "Тоттенхэма" обстоят еще хуже, нельзя назвать образцом стабильности и "Манчестер Юнайтед".

"Брайтон" – новичок лиги, который достойно сражается в элитном дивизионе. Большая плотность в таблице не позволяет сказать, что команда останется в АПЛ, но в целом "чайки" оставляют приятное впечатление. У них был сложный старт, но затем они выдали несколько неплохих матчей и закрепились в середине таблице. Срыв был только один – 1:5 от "Ливерпуля". Матч против "Челси" для "Брайтона" не будет определяющим в Boxing Day. После этого матча их ждут встречи с прямыми конкурентами "Ньюкаслом" и "Борнмутом", с тактической точки зрения им важнее победить в предстоящих играх, чем пытаться сотворить сенсацию на "Стэмфорд Бридж", а затем проиграть следующие две игры.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой восемь игр: шесть побед у "Челси", одна – у "Брайтона", один раз была зафиксирована ничья.

Последний раз команды встречались в 1989 году (победа "Челси" 1:0).

Единственная победа "Брайтона" датирована 1933 годом.

Ориентировочные составы:

"Челси": Куртуа, Кэхилл, Кристинсен, Аспиликуэта, Дзапакоста, Фабрегас, Канте, Дринкуотер, Алонсо, Азар, Мората.

"Брайтон": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Кнокерт, Стивенс, Преппер, Марч, Гросс, Хемед.

Прогноз на матч:

"Челси" фаворит матча, лондонцы должны набирать три очка, хотя вряд ли победа дастся им очень легко. Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.20, на гостей – 17.00, на ничью 7.10.

Вячеслав Горбачев

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