Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

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Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

"Манчестер Сити"  –  "Ньюкасл"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Крэйг Поусон (Англия)

Воскресная программа 24-го тура  английской Премьер-Лиги будет завершаться в Манчестере, где в гости к местному "Сити" пожалует "Ньюкасл" Рафаэля Бенитеса. Встреча первого круга между этими соперниками состоялась в конце декабря и завершилась минимальной победой "горожан". Сейчас же расклад сил не поменялся, однако важность этого матча для обеих команд стала на порядок выше.

Манчестерцы в прошлом туре потерпели первое поражение в чемпионате, уступив на выезде "Ливерпулю" – 3:4. Итоговый счет не должен никого вводить в заблуждение: мерсисайдцы выглядели сильнее своего соперника и отошли назад лишь при счете 4:1 в их пользу. Катастрофы для горожан не случилось, они по-прежнему уверенно лидируют в Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Домашние матчи подопечные Гвардиолы проводят просто великолепно: в 17 предыдущих поединках команды во всех турнирах было зафиксировано 16 побед "горожан" и 1 ничья. В списке травмированных "Манчестер Сити" значатся Менди, Жезус, Делф и Компани – их мы на поле не увидим.

"Ньюкасл" вполне достойно выглядит в последних матчах, что позволило подопечным Бенитеса взобраться на 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. Правда, после победы над "Сток Сити" со счетом 1:0, "сороки" не смогли обыграть последнюю команду Премьер-Лиги в лице "Суонси" – 1:1. В целом, в гостевых поединках нынешнего сезона АПЛ "Ньюкасл" набрал всего на одно очко меньше, чем дома. В матче с "Сити" Бенитес не может рассчитывать на травмированных Хесуса Гамеса и Флориана Лежена.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Ньюкасла":

"Горожане" выиграли 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге.

В 6 из 7 предыдущих матчей "Ньюкасла" в чемпионате было забито менее 3 голов.

"Манчестер Сити" выиграл 9 из 10 последних домашних игр против "Ньюкасла".

Ориентировочные составы на игру:

Манчесетр Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро, Сане.

Ньюкасл: Дарлоу, Йедлин, Ласселс, Кларк, Дамметт, Манкильо, Шелви, Диаме, Ритчи, Мерфи, Хоселу.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Ньюкасл":

Букмекеры практически не оставляют шансов на победу команде Бенитеса, считая что обозленный "Манчестер Сити" разорвет "сорок" на домашней арене. "Ньюкасл", скорее всего, выйдет играть с 5-ю защитниками в линию, так что при определенно доле везенья команда вполне может выстоять против лидера чемпионата.

На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент – 1,14, на ничью –  11,50, на победу "Ньюкасла" – 24,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 23 21
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
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