Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"
"Манчестер Сити" – "Ньюкасл"
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Начало матча: 20:30
Арбитр: Крэйг Поусон (Англия)
Воскресная программа 24-го тура английской Премьер-Лиги будет завершаться в Манчестере, где в гости к местному "Сити" пожалует "Ньюкасл" Рафаэля Бенитеса. Встреча первого круга между этими соперниками состоялась в конце декабря и завершилась минимальной победой "горожан". Сейчас же расклад сил не поменялся, однако важность этого матча для обеих команд стала на порядок выше.
Манчестерцы в прошлом туре потерпели первое поражение в чемпионате, уступив на выезде "Ливерпулю" – 3:4. Итоговый счет не должен никого вводить в заблуждение: мерсисайдцы выглядели сильнее своего соперника и отошли назад лишь при счете 4:1 в их пользу. Катастрофы для горожан не случилось, они по-прежнему уверенно лидируют в Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Домашние матчи подопечные Гвардиолы проводят просто великолепно: в 17 предыдущих поединках команды во всех турнирах было зафиксировано 16 побед "горожан" и 1 ничья. В списке травмированных "Манчестер Сити" значатся Менди, Жезус, Делф и Компани – их мы на поле не увидим.
"Ньюкасл" вполне достойно выглядит в последних матчах, что позволило подопечным Бенитеса взобраться на 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. Правда, после победы над "Сток Сити" со счетом 1:0, "сороки" не смогли обыграть последнюю команду Премьер-Лиги в лице "Суонси" – 1:1. В целом, в гостевых поединках нынешнего сезона АПЛ "Ньюкасл" набрал всего на одно очко меньше, чем дома. В матче с "Сити" Бенитес не может рассчитывать на травмированных Хесуса Гамеса и Флориана Лежена.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Ньюкасла":
"Горожане" выиграли 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге.
В 6 из 7 предыдущих матчей "Ньюкасла" в чемпионате было забито менее 3 голов.
"Манчестер Сити" выиграл 9 из 10 последних домашних игр против "Ньюкасла".
Ориентировочные составы на игру:
Манчесетр Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро, Сане.
Ньюкасл: Дарлоу, Йедлин, Ласселс, Кларк, Дамметт, Манкильо, Шелви, Диаме, Ритчи, Мерфи, Хоселу.
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Ньюкасл":
Букмекеры практически не оставляют шансов на победу команде Бенитеса, считая что обозленный "Манчестер Сити" разорвет "сорок" на домашней арене. "Ньюкасл", скорее всего, выйдет играть с 5-ю защитниками в линию, так что при определенно доле везенья команда вполне может выстоять против лидера чемпионата.
На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент – 1,14, на ничью – 11,50, на победу "Ньюкасла" – 24,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|23
|21
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|23
|17