Поли подписал контракт с "Болоньей"

Теги болоньямиланандреа поли

Поли подписал контракт с "Болоньей"

"Болонья" на своём официальном сайте объявила о переходе хавбека "Милана" Андреа Поли.

27-летний футболист присоединился к "красно-синим" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2021 года.

Поли выступал за "Милан" с 2013 года, сыграл 109 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Сусо может покинуть "Милан". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев

Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов