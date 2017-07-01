Поли подписал контракт с "Болоньей"

"Болонья" на своём официальном сайте объявила о переходе хавбека "Милана" Андреа Поли.

27-летний футболист присоединился к "красно-синим" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2021 года.

Поли выступал за "Милан" с 2013 года, сыграл 109 матчей и забил 3 гола.

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